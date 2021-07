Nicaragüense afirma que sospechoso de homicidio en Dota le suplantó la identidad

La Prensa en Nicaragua publicó este miércoles el caso de Jairo Díaz Aragón, quien asegura que sufrió de suplantación de identidad por parte del sospechoso de asesinar a una familia en Dota. (La Prensa de Nicaragua)

Jairo José Díaz Aragón es un nicaragüense quien dice ser víctima de suplantación de identidad por parte del sospechoso de asesinar a una familia en Santa María de Dota el 29 y 30 de mayo anterior, según el diario La Prensa de Nicaragua.

El medio de comunicación publicó este miércoles que el "verdadero" Jairo José Díaz Aragón aclaró que el sospechoso utilizó su identidad sin su consentimiento.

"Yo ni sabía. Pero me llevaron el periódico y vi mi foto. Unos parientes que viven en el extranjero (en Costa Rica) también me avisaron, por eso es que estoy pidiendo que se aclare esto, porque yo no tengo nada que ver”, relató La Prensa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha confirmado la identidad de este sujeto, pero sí lo definen como "una persona sumamente peligrosa".

Hasta ahora, las autoridades costarricenses y nicaragüenses lo relacionan con 10 homicidios, dos abusos sexuales contra menores y la extraña desaparición, en el 2011, de una cuñada, de quien se hallaron restos óseos en Santa María de Dota, en el 2013.

Esta vivienda localizada en Cataratas de Santa María de Dota fue allanada ayer por las autoridades. Ahí encontraron un cuchillo y ropa con aparentes manchas de sangre. | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al parecer, Díaz recordó que estuvo en Costa Rica en octubre de 2010 por tres días como parte de una gira de negocios.

"No tengo antecedentes y eso lo pueden verificar con las autoridades. Yo fui a la Policía en Plaza El Sol y les expliqué. Ahí me dijeron que seguramente cuando fui a Costa Rica quedaron mis registros y de ahí los tomaron", añadió La Prensa.

Antecedentes. Un familiar del sospechoso dijo que la verdadera identidad es Delvin José Bonilla Sevilla y nació en 1979 en Masaya, Nicaragua.

A los siete años fue recogido por Ridiam del Socorro Borges Hernández y Eulogio García, quienes lo encontraron llorando en una banca del parque Central, en Chinandega.

Con el tiempo, su madre adoptiva le cambió el nombre a Róger José García Borges.

El sospechoso, quien también usa el nombre de Jairo Díaz Aragón, fue detenido el 5 de junio dentro de una pequeña casa de madera situada en una finca cafetalera de Santa María, camino a Copey, luego de que la Policía lo buscara durante varios días por el homicidio de la familia compuesta por Elena María Suárez Miranda, de 9 años, Abraham Suárez Miranda, de 11 años, Ramón Suárez Espinoza y María Haydée Miranda Salmerón, de 32 años.