Madre de Yuliana Ureña: ‘Pida a Dios por su alma porque le quitó la vida a una muchacha estudiosa’

Mediante una publicación de Facebook, la madre de Yuliana Ureña Quirós, la colegial asesinada en San Carlos cuyo cuerpo apareció la noche del viernes, expresó su pesar por la muerte de la muchacha de 19 años.

“A usted, ¡esa persona que le arrancó la vida! ¡Me la arrebató! Pídale a Dios por su alma, porque usted le quitó la vida a una muchacha estudiosa, amorosa, ¡como ella no existe otra!”, publicó Roxana Quirós, la madre de Yuliana, la mañana de este sábado.

“¡Mi pequeña! ¡Mi niña de mis ojitos bellos! ¡Mamita te va a extrañar hasta el último respiro de mi vida! ¡Sé que con la ayuda de Dios y la tuya, donde estés, vamos a salir!”, manifestó.

OIJ: Asesinato de Yuliana Sánchez se sale de lo usual en San Carlos

Yuliana Ureña Quirós había desaparecido el pasado jueves. Foto: OIJ.

La madrugada del viernes, los allegados de la joven denunciaron su desaparición, e indicaron que la vieron por última vez alrededor de las 5:30 p. m. del jueves, cuando la llevaron a una zona de comercio.

Al parecer, Ureña iba solamente a dejarle un regalo a una amiga y luego se dirigiría al Centro Integrado de Educación de Adultos (Cindea), donde ella estudiaba. Los familiares detallaron que intentaron comunicarse con ella a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, pero nunca obtuvieron respuesta.

Ureña fue hallada por familiares que caminaban hacia el Cindea. Ella fue encontrada cerca de las 6:30 p. m., cubierta con bolsas de basura en un terreno baldío en San Roque de Ciudad Quesada, a unos 400 metros del centro comercial El Encuentro, y lo comunicaron de inmediato a las autoridades.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron rápidamente al sitio, pues andaban cerca en la búsqueda de la muchacha. Este sábado, la institución confirmó que investiga el caso como un homicidio y se encuentra en la búsqueda del sospechoso.

Agentes del OIJ inspeccionaron la escena del hallazgo, la mañana de este sábado. Foto: Edgar Chinchilla.

Asimismo, la Policía Judicial indicó que no se observaron lesiones a simple vista, por lo que hasta que se realice la autopsia se conocerán detalles de la causa de la muerte.

El jefe del OIJ de San Carlos, Nils Rojas, afirmó en declaraciones a La Nación que este se trata de un crimen distinto a lo que están acostumbrados a investigar en San Carlos. Señaló que, de momento, el móvil del asesinato sería un crimen sexual, pues la joven estaba semidesnuda cuando la hallaron.

Oficiales de la Fuerza Pública resguardaron la escena durante la inspección del OIJ. Foto: Edgar Chinchilla.

“Es un caso que se sale de los parámetros que veníamos observando, es un caso nuevo, no tenemos otros antecedentes en ese mismo sentido acá en la zona, entonces hay que darle la importancia debida”, señaló Rojas.

La madre recordó también a su hermano y tío de Yuliana, fallecido hace dos años. “¡Ella soñaba tanto un abrazo tuyo, que ahora están juntos en la eternidad! ¡Ella te ama tanto y te extrañaba tanto y mira ahora juntos, se llevan parte de mi alma!”, dijo en su publicación.

“¡Se llevan muchos sueños juntos! Muchas metas que queríamos juntos! ¡Yuli Ureña Quirós, mi niña, mi bebé no tengo idea cómo vamos hacer para aceptar no ver más tu sonrisa! ¡No tengo idea cómo voy aceptar el no sentir tus abrazos, no sé cómo diablos voy hacer para no volver a escuchar tu voz! ¡Mi amor chiquita de mamita, te amo hasta más allá del infinito!”.

A las 6 p. m. de este sábado se programó una vigilia con camisetas blancas y candelas, donde familiares y amigos caminarán desde el Liceo San Carlos hasta el sitio donde apareció el cuerpo de Ureña.