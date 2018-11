“Ella siempre me escribía y me llamaba, el miércoles hablamos por última vez, el jueves no supe de ella, pero creía que algo pasaba con el teléfono, porque no era normal que ella no se comunicara. El viernes amanecí con esa carga terrible y por la tarde nos enteramos de lo sucedido”, rememoró doña Ana en el corredor de su casa, desde donde se ve el pick-up negro que manejaba su hija.