‘Le pegué varias veces con mis puños’, reconoce padre sospechoso de matar a su bebé de dos meses

“Le pegué varias veces, con mis manos, mis puños”. Así lo reconoció el padre del bebé de dos meses que falleció este miércoles en el Hospital Nacional de Niños (HNN), cuando la trabajadora social del centro médico le preguntó si en algún momento había golpeado al menor de edad.

Según consta en el reporte enviado por la profesional al Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al cual La Nación tuvo acceso, el progenitor dijo sentirse frustrado.

“Algo me pasó, ocupo que me ayude, todo estaba bien, yo le hablaba cuando estaba en la pancita, yo fui el primero que lo alzó cuando nació, después yo lo bañaba y lo cuidaba, pero algo cambió de pronto, empecé a sentir rechazo, estaba cansado de que llorara por todo, que no durmiera, que había que estar llevándolo a la clínica”, reclamó el hombre de 27 años.

De acuerdo con el documento, los padres pasaron por etapas diferentes en su relato en cuanto a la situación de salud que originó la atención médica del menor y el mecanismo de lesión al informarles sobre los traumas que presentaba el paciente.

En un primer escenario, ambos se mostraron tranquilos y comentaron las preocupaciones que había desencadenado la salud de su hijo en cuanto a su bajo peso y dificultades de lactancia, pero negaron cualquier manifestación de agresión o trauma.

Mencionaron que la madrugada del miércoles el pequeño estaba “irritable, con comportamiento inusual y sin fuerza”, por lo que decidieron acudir al servicio de Emergencia del Hospital de San Carlos, en Alajuela.

Posteriormente, durante el avance de la entrevista y al confrontarles sobre la severidad de las lesiones, el padre dijo que el 15 de mayo “lo estaba bañando en la tina que está en la mesa y se me resbaló por el jabón y cayó en la mesa”, a una altura aproximada de medio metro.

Seguidamente, médicos le indicaron que las lesiones que presentaba el bebé no podrían ser compatibles con una caída desde esa altura, por lo que luego el padre relata “se me cayó hoy en la mañana, en la madrugada estaba llorando y yo lo saqué del cuarto para que V durmiera, lo traía alzado con la cobija y al tratar de abrir la puerta, se me resbaló y cayó al piso.”

“Cayó como de medio lado, sonó duro, me asusté y lo puse en la cama y después lo alcé, él no lloró, estaba como en blanco, con el ojo como torcido, no respondía, se le caía la cabeza y se estaba como flojo. Le puse los dedos en el cuello para tocarle el pulso porque pensé que se había muerto. Se lo llevé a ella y nos fuimos para emergencias, no le conté nada por miedo, para no preocuparla”, precisó el hombre.

El bebé murió apenas ocho horas después de ingresar al Hospital Nacional de Niños. Foto con fines ilustrativos: Gabriela Tellez

La trabajadora social del hospital indicó que durante la entrevista, el padre se mostró “con aplanamiento afectivo”, no mostró expresiones faciales proporcionales a la severidad de los hechos y luego se tornó verborreico haciendo mención a la afectación emocional que le causó la ruptura con su ex esposa y la separación de sus hijas.

“No quiero cargar con esta culpa, ayúdeme”, exclamó el sujeto. La profesional señaló que el hombre no impresionó sentirse afectado por el pronóstico incompatible con la vida de su hijo, sino más bien por la culpa que la situación le generaba y lo que iba a pasar con su vida.

La madre, por su parte, mostró mayor expresión emocional, lloró de manera intermitente sin lágrimas, pidió ver a su bebé y le solicitó al padre “decir la verdad”. Según la especialistas, su respuesta tampoco impresionó ser proporcional a los hechos que se le confrontaban y a la condición de salud de su hijo.

Posteriormente, se le solicitó al padre retirase para recapitular con la madre, quien agregó en su relato haber observado hematomas en distintas partes del cuerpo de su hijo. Sobre esto describió: “tenía unos moretes en el pecho y en la espalda, después uno en la frente y otro día le vi como algo en la orejita, no recuerdo bien cuando fue, yo me enojé con él (el padre) y le pregunté si le estaba pegando al bebé, él me decía que no, cuando le decía que fuéramos a emergencias me decía que eran piquetes de zancudo y al otro día los moretes ya no estaban por eso no consulté. Sí sé que fallé, yo sospechaba que él le estaba haciendo algo, pero no consulté ni le conté a nadie”.

