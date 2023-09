Hombre es asesinado a balazos cerca de su casa en Limón

Una balacera en Villa Bavaria de Limón dejó como resultado una persona fallecida y otra herida de gravedad, la noche de este viernes.

La víctima fatal fue identificada como Yeiner Valverde Suárez, un vecino del área, de 38 años. Valverde perdió la vida tras recibir múltiples disparos de armas de alto calibre, posiblemente AK-47. Los informes preliminares indican que el hombre conducía su vehículo al ser las 8:50 p. m. cuando, a pocos metros de llegar a su casa, fue interceptado por varios individuos a bordo de otro vehículo, quienes le dispararon varias veces hasta asesinarlo en el lugar.

Cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio, Valverde ya había fallecido. La escena fue asegurada por la Fuerza Pública, quienes la resguardaron para las posteriores diligencias judiciales.

En el enfrentamiento, otro individuo resultó herido y fue trasladado al Hospital Tony Facio, en Limón, en condición delicada, en un vehículo particular. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con el incidente, y las autoridades no descartan la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas.

En este auto fue atacado Yeiner Valverde Suárez. Foto: Raúl Cascante.

El levantamiento del cuerpo se realizó alrededor de la medianoche. Durante la investigación en curso, los agentes recuperaron múltiples casquillos de bala.

Vecinos de la zona indicaron a La Nación que al ser las 6 p. m. pocos salen de sus casas por temor a las balaceras. Incluso, las personas están siendo víctimas de asaltos en horas del día.

Según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgadas este viernes, este año 151 personas han sido asesinadas en la provincia de Limón, y 602 en todo el país. Si la tendencia continúa a nivel nacional, se podría cerrar el 2023 con 931 homicidios.