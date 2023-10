Disparos nocturnos avisaron de triple homicidio en Bajo los Anonos

Tres hombres entre los 25 y 30 años son las víctimas de un triple homicidio ocurrido en la noche del miércoles en Bajo los Anonos, en San Rafael de Escazú. Los cuerpos quedaron en una zona conocida como Calle Los Mangos y que colinda con el río Tiribí. Se trata de una calle de lastre, solitaria, rodeada de maleza, con escasa luz y ubicada en la parte más baja de ese barrio popular.

Las autoridades policiales confirman que el miércoles por la noche ingresaron a la barriada para dar atención a una balacera; sin embargo, no ubicaron a ningún responsable de las detonaciones, ni tampoco alguna víctima. No fue hasta unas seis horas después, en la madrugada del jueves, cuando la Policía Municipal de Escazú recibió el aviso de un vecino que avistó uno de los cuerpos que yacía bocarriba en el cauce.

La Nación conversó con algunos vecinos que estaban en el sitio. Por temor a su integridad prefirieron no dar sus nombres, pues reconocen que integrantes de una organización criminal que opera en ese sitio podrían arremeter contra ellos. Además, reconocen que escuchar disparos es algo normal en ese barrio.

Uno de los lugareños, quien prefirió mantenerse en el anonimato, pero a quien se va a nombrar en este trabajo como “Humberto”, narró cómo es vivir en Bajo los Anonos. Para él existe una normalización de la violencia en el sitio a pesar de la presencia policial.

“Aquí uno ya no le pone cuidado a eso, porque estamos acostumbrados a esas balaceras. Esos maes, a veces por las noches, seguro para asustar o que veamos que ellos tienen el poder, salen a volar plomo al aire, entonces ellos se anuncian. Uno ya está acostumbrado porque cuando está durmiendo nada más se escucha ‘¡pá-pá-pá! y se sabe que es la chusma”, acotó.

Según Humberto, él logró escuchar disparos. “En la noche antes de que aparecieran esos cuerpos, se escucharon tamaño poco de tiros. Yo calculo que fueron más de 10″, explicó.

Steven Trejos, jefe de la Fuerza Pública de San José, explicó que fue hasta la mañana del jueves, cuando acudieron a confirmar que había un cadáver y coordinar su extracción, que divisaron a los otros dos que también estaban en el cauce.

“Ubican un cuerpo que está en unas piedras, cuando se verifican los alrededores, se ubican dos cuerpos más en el río, como a unos 50 o 75 metros de donde estaba el primer cuerpo”, comentó Trejos.

Por imágenes que circulan en redes sociales, los hombres habrían sido ejecutados en el sitio y luego lanzados al río. Tenían balazos en diferentes partes del cuerpo, principalmente en cabeza y tórax.

Expropiaciones a familias

El vecino también señaló que al igual que él, gran parte de la comunidad teme por su vida. En ese barrio los criminales advierten que quien los denuncie ante la policía o vayan en su contra se arriesgan a que los expulsen de la comunidad.

“Con uno no se meten, porque saben que uno es del barrio y ellos lo saben, pero el problema es que si ellos lo ven a uno en un mate raro, lo paran y le dicen ‘bueno papá se va, o se va del barrio’”, agregó el vecino.

Bajo esa modalidad de amenazas, Humberto testifica que varias familias han sido expulsadas del Bajo los Anonos.

“Ya de aquí se han ido como 10 familias, porque con solo que usted llegue y sapee algo, entonces los maes se dan cuenta y le dicen que se vaya de aquí, pero usted se va, o se va, punto. De hecho, en la parte de arriba hay un lote baldío que tiene una casa desmantelada, eso lo hicieron ellos. Primero echaron a los dueños, los dueños lo alquilaron y ellos (los criminales) echaron a la gente a balazos y luego la desmantelaron”, detalló Humberto.

Los delincuentes de la zona expulsaron a balazos a los inquilinos de esta propiedad y luego la desmantelaron. (Rafael Pacheco Granados)

Humberto y el resto de lugareños afirman que mientras esos sujetos continúen en ese lugar, la inseguridad continuará.

Rencillas entre grupos capitalinos

El oficial Trejos, ante pregunta de La Nación, señaló que junto a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) buscan determinar cómo están operando las bandas criminales en el Bajo los Anonos, ya que otras dos muertes en San José estarían ligadas al caso.

“Han habido varias incidencias, no solo ahí sino en otros puntos que podrían ser de esas estructuras criminales, entonces el día de ayer se dio un incidente en el Hospital México y hace unos días, específicamente el sábado (pasado), se dio uno en Cristo Rey, entonces estamos analizando la información, para ver el ligamen entre estos casos”, explicó Trejos.

Este jefe policial reconoció que a pesar de que se hacen trabajos, se necesita aumentar la capacidad de vigilancia preventiva en San José y el resto del país.

“Son incidentes que nos han pasado en zonas que tal vez no tengamos tan abordadas con los dispositivos, pero no las hemos descuidado tampoco. Dispositivos que hemos mantenido no solo en San José, sino en Limón, Puntarenas y otros puntos que nos han venido marcando los actos delictivos”, recalcó el oficial.

Preliminarmente, las autoridades tienen información de que las víctimas no son de la zona y que más bien serían rivales del grupo que opera en el Bajo los Anonos.

Por ahora los efectivos judiciales señalan que no hay personas detenidas como posibles sospechosas de estaa muertes; sin embargo, solicitan a la población que en caso de tener información, pueden hacerlo de forma confidencial al 800-8000-645.