Turista española rescatada de cañón permanece sedada en Cuidados Intensivos

Isabel González, la turista española que sufrió una grave caída el sábado en uno de los cañones de la quebrada La Palma, en las faldas del volcán Turrialba, en Cartago, sigue sedada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael, en Alajuela, tras haber sido sometida a “cirugías amplias”, según confirmó Karen Rodríguez, directora de ese centro médico.

Por respeto a la paciente, la doctora no proporcionó detalles específicos sobre las intervenciones realizadas este lunes; sin embargo, aclaró que están directamente relacionadas con las lesiones sufridas tras precipitarse en el cañón mientras practicaba canyoning o barranquismo.

La turista, de 39 años, pasó dos noches en la montaña, soportando fuertes dolores y molestias debido a múltiples excoriaciones y golpes, incluido uno en el cráneo, después de que fallara un elemento de seguridad de una de las cuerdas con las que realizaba un descenso de 600 metros. Aunque el incidente ocurrió cuando estaba a 350 metros del suelo y sufrió una caída de 20 metros, la cuerda de apoyo le salvó la vida.

Española fue rescatada este lunes. Foto: MSP (Ministerio de Segur)

El pasado lunes 25 de marzo, Isabel González fue rescatada por miembros de la Cruz Roja, personal del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y pilotos contratados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Rafael.

“Al llegar a nuestra sala de shock, el personal médico de enfermería y técnico realizaron todo el abordaje según el protocolo institucional y el protocolo interno que manejamos. Inmediatamente, todo el equipo de cirugía abordó el caso y se llevó a sala de operaciones”, explicó Rodríguez, directora del hospital.

Rodríguez también señaló que, tras concluir las cirugías, Isabel González permanece “en condición delicada”. Mientras tanto, los funcionarios de este centro médico continúan en comunicación con el consulado, así como con amigos y familiares que se encuentran pendientes de la salud de esta española procedente de Sevilla.

Turista está en cuidados intensivos en el Hospital de Alajuela. Foto de archivo (Francisco Barrantes).

Complejo rescate

Isabel González fue extraída este lunes del cañón gracias al rescate que se realizó con un helicóptero Bell 212, una variante desmilitarizada del UH-1ST, desarrollada por la empresa estadounidense Bell Helicopters. La aeronave pudo mantenerse a unos 2.000 metros del suelo, mientras un socorrista colocaba a la paciente en una canasta metálica que luego ascendió hasta la cabina.

Este helicóptero está equipado con un rotor principal en la parte superior y un rotor de cola más pequeño. Puede cargar casi 1,4 toneladas y alcanzar velocidades de hasta 238 kilómetros por hora, con un alcance de 460 kilómetros. En Costa Rica operan cuatro, prestados por el gobierno norteamericano.

Este lunes, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) volvió a hacer un llamado a la población para que no ingrese en áreas silvestres protegidas por sitios no autorizados para la atención turística. En lugares como este, cuyo acceso se realiza a través de propiedades privadas, no se cumplen las condiciones de seguridad necesarias, ya que la falta de senderos y lo escabroso de los terrenos pueden propiciar accidentes tan graves como el de la española, dadas las condiciones topográficas.

Reina Sánchez, administradora del bloque Conservación Volcanes Irazú y Turrialba, llamó a realizar caminatas en sitios seguros, con guías certificados y que tengan todas las medidas de seguridad, así como pólizas de responsabilidad civil y zonas de evacuación, pues un rescate de estos obliga a cuadrillas de socorristas a pernoctar con temperaturas que son de 5°C o menos y desvía recursos a emergencias que se deberían evitar.