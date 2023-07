‘Solo le pido a Dios que nos dé fortaleza’, dijo madre de niño fallecido en atropello en Pérez Zeledón

Un niño de ocho años murió la noche del jueves en Pérez Zeledón, luego de ser atropellado por una conductora que intentaba sacar su vehículo de la propiedad donde lo tenía estacionado. Al parecer, por razones que no están claras, la señora perdió el control del carro e impactó al pequeño.

Según trascendió, el niño estaba en un bingo en la Casa de Ande de Pérez Zeledón con unos familiares y cuando iban saliendo de la actividad, la mujer lo habría golpeado con el automotor. Aún con vida, fue trasladado al hospital Escalante Pradilla, donde falleció una hora y media después de su ingreso.

Stefanny Cartín, madre del menor y reconocida fotógrafa en Pérez Zeledón, publicó en su perfil de Facebook un mensaje donde comunicaba el fallecimiento de su hijo y lo que significaba la pérdida en la familia.

“Con el dolor de mi alma lamento comunicarles que mi bebé no nos acompañará más en este plano terrenal, su alma ahora goza de las bondades de Dios. Soy una egoísta porque pensé que solo ocho años no son suficientes, porque aunque de la forma que se me fue es repentina e inesperada, fue sin tanto dolor; el dolor queda aquí en los que dejó una huella impresionante de bondad, amor y ternura”

“Mi ángel, sé que serás una enorme luz, solo pido a Dios nos dé fortaleza como familia para aceptar el propósito que Isaac llegó a cumplir a nuestro lado. Te amo hijo, y las palabras se quedan cortas para expresar mis sentimientos”, finalizó la progenitora.

Cartín explicó que como fotógrafa tiene muchas fotografías y videos de su hijo que, aunque ‘no serán suficientes, espera que le ayuden a procesar un poco su pérdida’.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la conductora se le realizó la prueba de alcohol y dio negativo; sin embargo, el caso continúa en investigación para esclarecer lo sucedido. El cuerpo del niño fue trasladado a la Morgue Judicial y la conductora fue identificada por el Ministerio Público.

La Escuela Laboratorio, donde el menor que fue atropellado estudiaba, colocó un lazo blanco en las afueras de las instalaciones. (Fotografía: PZ Noticias)

El medio regional PZ Noticias, compartió una fotografía de un lazo blanco en las afueras de la Escuela Laboratorio, en Daniel Flores de Pérez Zeledón, donde el niño cursaba el tercer grado. “Este gran niño deja gratos recuerdos a sus compañeritos y docentes, que con su bondad, alegría y carisma se ganó el corazón de cada uno”, añadieron.

El 31 de mayo pasado, un adolescente de 14 años, murió atropellado al cruzar la ruta 32 que comunica a San José con Limón, a su paso por el cruce de San Isidro de Heredia, cuando iba de camino al colegio. El muchacho era un joven respetuoso de Dios, cariñoso y amante de jugar al fútbol, sin dejar de lado los deberes de la casa y del colegio.

