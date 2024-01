Niña que recibió disparo en el pecho por parte de su abuelo se encuentra estable

La niña de seis años que ingresó la noche de este lunes al Hospital Nacional de Niños (HNN) con una herida por arma de fuego en el pecho, ocasionada al parecer por accidente, mientras su abuelo manipulaba un rifle calibre 22, se encuentra estable.

Ella viajó en ambulancia y escoltada por autoridades policiales en un viaje de unas cinco horas desde el Hospital de Ciudad Neily, donde recibió las primeras atenciones médicas.

El doctor Carlos Jiménez, director general del HNN, indicó que la niña está consciente y respirando por medios propios. “Se realizó una valoración profunda y se encontró que no tiene lesiones a nivel cerebral, ni pulmonar. Se encuentra estable y permanece en el servicio de emergencias hasta este momento”, señaló el doctor.

Jiménez también agregó que la menor tiene una lesión en la columna vertebral y están a la espera de que funcionarios del centro médico realicen “exámenes de gabinete, así como de equipo social, para determinar qué procede a futuro respecto a esta paciente”.

Anoche, Wilberth Solano, comandante de la Fuerza Pública, brindó detalles de esta emergencia en entrevista con La Nación. Según indicó, el hecho ocurrió en Río Claro, por Las Piquillas, pero el incidente fue reportado a las autoridades hasta que la niña recibía atención en el Hospital de Ciudad Neily.

La menor continúa en el servicio de emergencias del hospital. Foto: Archivo. (HNN para LN )

“El abuelo materno de la menor estaba manipulando lo que se conoce como un balaú y, lamentablemente, accionó el arma e hirió a la menor en el pecho. Nosotros nos trasladamos al hospital a realizar las averiguaciones y ya tenemos más información”, explicó el funcionario de Fuerza Pública.

30 minutos después del arribo de las autoridades, el abuelo acudió al hospital, donde fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde le realizaron una indagación.

En el Hospital de Ciudad Neily, estabilizaron a la menor y la trasladaron en ambulancia hacia el HNN. La ambulancia fue escoltada por patrullas de la Fuerza Pública, dos ambulancias y cuerpos policiales de la municipalidad de Escazú; estos últimos se unieron en la Ruta 27.

La Fiscalía de Golfito informó la apertura de una investigación bajo el expediente 24-000152-0062-PE. En un operativo dirigido por el Ministerio Público, se llevó a cabo un allanamiento con el propósito de recuperar un arma y recopilar otras pruebas de interés.

“El operativo tenía como objetivo de únicamente decomisar evidencia, por lo que no hubo personas detenidas”, detalló la Fiscalía.

El caso se mantiene en fase de investigación, mientras la Fiscalía continúa trabajando para esclarecer los detalles y recopilar la información necesaria.

OTROS CASOS

Lamentablemente, no es la primer vez que ocurre una emergencia de este tipo, en mayo del año anterior una cadena de fatalidades provocó la muerte de David Gabriel Marín Acuña, de 19 años, un joven amante del fútbol y la música que recibió una descarga accidental de un rifle de copas accionado por un familiar muy querido.

El percance ocurrió cuando Marín Acuña se encontraba en su vivienda, ubicada calle Cebadilla, en Río Oro de Santa Ana, cuando un primo de 14 años le apuntó con un arma sin saber que estaba cargada y le disparó. El proyectil le atravesó la arteria aorta y le perforó un pulmón.

Luego de la detonación, familiares transportaron al joven herido en un vehículo particular hasta la Cruz Roja de Santa Ana, donde lo estabilizaron y lo llevaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios. No obstante, los médicos no pudieron reanimarlo.

En el 2018 un niño de seis años también ingresó delicado al hospital pues resultó herido en el tórax con un rifle de copas en Golfito, estuvo “a un centímetro de importantes complicaciones y, muy probablemente, de perder su vida”.

Aparentemente este niño jugaba con otros menores cuando, por razones desconocidas, empezó a manipular un rifle de copas. En un momento determinado, accionó el arma contra el suelo y la copa rebotó contra el mismo y lo impacto en el pecho.

El menor fue trasladado en avioneta por miembros del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) del Ministerio de Seguridad Pública y al HNN.