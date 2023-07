Familia de puertorriqueño fallecido en Orosi lo recuerda como un hombre muy pendiente de su mamá

José Santiago Sanes, el puertorriqueño fallecido el martes en un accidente acuático en el río Grande de Orosi, en Cartago, era un hombre que siempre estaba pendiente de su mamá, con quien tenía un vínculo cercano.

Así lo recuerdan su hermana, Marielyz Santiago y el cuñado del fallecido, José Figueroa, en declaraciones brindadas a El Nuevo Día de Puerto Rico. La hermana cree que el hombre, luego de caer de la balsa, se pudo haber golpeado la cabeza y quedar inconsciente. “Esto es una tragedia, creo que murió ahogado”.

No obstante, sostuvo que no tiene los detalles concretos, pues la distancia no le ha permitido tener más detalles de la tragedia. “Esto es muy duro, muy difícil”, reconoció la mujer.

En tanto, Figueroa detalló que su suegra, mamá de José, está muy afectada porque apenas hace ocho meses también había perdido a su esposo. Ha sido bien difícil esto, nosotros estamos con ella”.

Figueroa confirmó que ya completaron los trámites del traslado del cuerpo a Puerto Rico y que los gastos están cubiertos.

José Santiago Sanes, puertorriqueño que murió en el río Grande de Orosi. Foto Wapa Tv.

Un viaje de vacaciones Copiado!

José Santiago vino a Costa Rica en un viaje de vacaciones, así que en el recorrido estaba contemplado un paseo en balsa. La emergencia sobrevino el martes a las 11:50 a. m. cuando dos balsas, con 12 pasajeros, se volcaron en el río Grande de Orosi, a su paso por Palomo de Paraíso.

Santiago fue localizado a 300 metros del lugar del accidente y su esposa aguas más abajo, con vida. Otras 10 personas fueron socorridas también por la Cruz Roja, pero nadie quiso referirse a la dinámica de los hechos.

La Nación intentó conversar con Orosi Raftings, encargada del tour en la zona, pero este miércoles no atendieron las llamadas al teléfono registrado.

Santiago, de 48 años, era operador de una planta de filtración en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. Tenía poco más de cinco años de laborar en dicha empresa, donde era conocido por su compañerismo y generosidad, según confirmó a La Nación Luis de Jesús Rivera, presidente del gremio Unión Independiente Auténtica, al cual Santiago pertenecía.

“Fue un empleado responsable y dedicado a su trabajo, a sus compañeros y a su familia. Todo el tiempo que lo conocimos, siempre estaba dispuesto a ayudar y tenía ese don de servir al pueblo”, agregó.

Según reporta el Nuevo Día, Doriel Pagán Crespo, presidenta ejecutiva de la AAA, también lamentó el deceso de Santiago Sanes.

“Fue un excelente servidor público que ofreció su talento en beneficio del pueblo. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. Descanse en paz”, manifestó la ingeniera.