Funcionario de Acueductos de Puerto Rico es la víctima de accidente en río de Orosi

José Santiago Sanes, de nacionalidad puertorriqueña, fue la víctima del accidente acuático ocurrido el mediodía del martes en el río Grande de Orosi, en Paraíso de Cartago, cuando una balsa en la que viajaba volcó y cayó al agua.

El hombre de 48 años se desempeñaba como operador de planta de filtración en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico.

Tenía poco más de cinco años de laborar en dicha empresa, donde era conocido por su compañerismo y generosidad, según confirmó a La Nación Luis de Jesús Rivera, presidente del gremio Unión Independiente Auténtica, al cual Santiago pertenecía.

“Fue un empleado responsable y dedicado a su trabajo, a sus compañeros y a su familia. Todo el tiempo que lo conocimos, siempre estaba dispuesto a ayudar y tenía ese don de servir al pueblo.

“Lamentamos este fatal accidente que nos entristece y enviamos nuestras oraciones a la familia y amigos”, expresó Rivera.

Ángel Rodríguez, comisionado de Seguridad de Naranjito, municipio en Puerto Rico, confirmó a El Nuevo Día, diario de ese país, que Santiago era vecino del barrio Cedro Arriba y que trabajaba en la planta de acueductos entre Naranjito y Corozal.

La Unión Independiente Auténtica publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en la que lamentó la muerte de Santiago, a quien identificó como un “gran amigo y compañero”.

LEA MÁS: Grave accidente acuático en Orosi: 12 turistas caen a río, uno de ellos falleció

Vacaciones Copiado!

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Santiago Sanes estaba de vacaciones en el país con su familia y un grupo de turistas.

Él, dos personas más y un guía estaban realizando un tour de rafting cuando, por razones que no están claras, se precipitaron al río y cayeron. Su cuerpo apareció 300 metros más abajo de donde ocurrió la fatalidad.

El resto de los turistas afectados sobrevivieron, incluyendo una mujer que al parecer era su esposa y a quien rescataron minutos después en el cauce.

Trascendió que los vacacionistas ingresaron al país en un vuelo charter y, posteriormente, contactaron a la empresa Marbella Tours, que los habría enlazado con Rafting Orosi, operadora que brindó el servicio en el río cartaginés.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) indicó que Rafting Orosi no cuenta con declaratoria turística. No obstante, esta declaratoria es voluntaria y no exime a las empresas que cuenten con todos los permisos de ley y del Ministerio de Salud (entidad encargada de las actividades de turismo de aventura) para poder operar sus tours.

“Desde el ICT se recomienda a los turistas nacionales e internacionales verificar si la empresa cuenta con todos los permisos de ley para operar y en el caso de estas actividades, si cuentan con guías certificados y capacitados para la práctica de una actividad de aventura”, precisó la institución ante una consulta de este diario.

El accidente ocurrió al mediodía del martes, cuando los turistas viajaban en una balsa sobre el río Grande de Orosi y volcaron. (Alonso Tenorio)

Se consultó a la oficina de prensa del Ministerio de Salud, la mañana de este miércoles, si la compañía cuenta con el permiso de funcionamiento al día y sobre las regulaciones o evaluaciones que realizan para preservar la seguridad en estas actividades. Sin embargo, al momento de publicar esta información no se había obtenido respuesta.

Asimismo, se intentó contactar en ocho oportunidades durante la mañana y tarde de este miércoles a la operadora Rafting Orosi, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes enviados por teléfono celular.

“La familia tanto de aquí como allá en Puerto Rico nos pidieron que no diéramos detalles. Estamos esperando para poder dar alguna información sobre el resultado de la autopsia que lo entregan hasta mañana (jueves) y, posteriormente, estaríamos emitiendo un comunicado de prensa; antes no podría dar alguna información”, mencionó Óscar Keith, vocero de Marbella Tours.

En su perfil de Facebook, el fallecido publicó algunas fotografías con su familia, donde se le observa con su esposa y dos menores de edad, aparentemente, sus hijos.

Colaboraron en esta información el diario El Nuevo Día y el canal de televisión Wapa TV de Puerto Rico.