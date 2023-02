‘Estoy aprendiendo a vivir con un solo ojo’, dice joven que por una broma se le incrustó un pincho

A Aymará Davis, de 25 años, sus amigos le celebraron su cumpleaños el 22 de enero y “sin tener la mala intención”, dijo la joven a La Nación, le empujaron la cabeza en el queque sin saber que tenía un objeto punzante adentro.

Luego de un mes de dicho accidente, la broma de sus amigos la dejó sin la posibilidad de ver con el ojo izquierdo. “Es como volver a aprender a hacer todo de nuevo, pero con un solo ojo, porque me está costando hacer las cosas que hacía antes, esto me pone triste, pero a mí no me preocupa porque pienso que es una nueva forma de aprender a hacer las cosas”, contó Davis en una entrevista que sostuvo con La Nación.

Broma con queque incrusta pincho en ojo a mujer de 25 años

“Ese pincho de bambú estuvo a un milímetro de llegar a mi cerebro, en la radiografía se puede apreciar, ‘está muy cerquita’. La vista ya no la voy a poder recuperar según lo que me dicen los doctores, porque el pincho dañó al nervio óptico, pero yo buscaré otras opiniones de otros expertos en la salud”, explicó

Esta imagen circuló por correos de WhatsApp. Aparentemente, corresponde a la tomografía tomada a la mujer de 25 años cuyos amigos, en broma, le empujaron la cabeza en el queque de cumpleaños sin saber que adentro había un pincho de madera. (Cortesía ) (Cortesía )

Davis, quien además es diseñadora gráfica, contó que tenía la esperanza de recuperar la vista, pero en su última cita con los doctores le dijeron que eso ya no era posible. “Eso me puso muy triste, pero me dije a mí misma que era tiempo de reinventarse y buscar nuevas formas de afrontar la vida, porque ya no me iba a permitir seguir llorando. Obvio, solo lloré lo que necesitaba, pero ya estoy buscando miles de maneras de solucionar lo que pasó para sentirme bien”.

Davis se encuentra en este momento en su casa recuperándose. Hasta el momento los doctores no le dan noticias positivas sobre si en algún momento en su vida volverá a ver.

Sin embargo, la joven toma este mal momento como una oportunidad de crecimiento y no guarda rencor contra las personas que participaron de la broma, porque “nadie sabía que dentro del queque había un pincho”, reiteró.

Junto con su hermana tiene un emprendimiento que se llama “Mismonadas”en el que se dedican a hacer productos sublimados y estampados; además decoran cajitas para cumpleaños y globos. Hacen sublimación en camisetas, jarras, gorras, botellas, llaveros entre otros.

Los especialistas han llamado la atención para evitar este tipo de bromas porque diferentes objetos que se colocan en la repostería para mantener la unión de las capas de pastel podrían causar daños en la cara de las personas, principalmente, en los ojos.