Broma con queque de cumpleaños deja a joven de 25 años con pincho incrustado en ojo

Enterrarle la cabeza en el queque de cumpleaños resultó ser una broma que ahora tiene a una joven de 25 años hospitalizada luego de que se le incrustó un pincho, o palo de madera, en uno de sus ojos. El objeto estaba en el queque, no se sabe con qué fin.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de enero, según relató a Telenoticias la hermana de la joven, quien pidió proteger su identidad y la de su pariente.

Según comentó a Telenoticias, la broma se la hicieron a su hermana unos amigos en la fiesta de celebración de cumpleaños. Aclaró que su familia no acostumbra realizar ese tipo de bromas.

“Fueron segundos. Mi hermana sentía dolor sin saber qué había pasado. Pensó que era lustre en los ojos. Luego nos dimos cuenta”, comentó la mujer al telenoticiero.

Aclaró que los médicos descartaron daño cerebral y que su hermana no perdió el ojo.

“Ella no perdió el ojito, nada más está un poco delicada. Daño cerebral no tiene, gracias a Dios. Hay que esperar a que avance la recuperación. Todavía no hay nada certero. Hay que esperar y dar tiempo”, reiteró.

En las últimas horas, circuló un audio acompañado de una fotografía donde se cuenta la historia.

La foto corresponde a una supuesta tomografía que se le hizo a esta joven en el hospital, y en donde se puede ver el pincho en el ojo.

Videos con este tipo de bromas circulan en diferentes partes del mundo.

Los especialistas han llamado la atención para evitar este tipo de bromas porque diferentes objetos que se colocan en la repostería para mantener la unión de las capas de pastel, podrían causar daños en la cara de las personas, principalmente, en los ojos.