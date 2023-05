‘Era alegre, divertida y le gustaba pasear en familia’, dijo amiga de fallecida en accidente en Cartago

Como una persona alegre, divertida, que le gustaba pasear en familia y compartir con sus amigos, así recuerdan a América Spichiger Gómez, la joven de 28 años que falleció la mañana de este viernes en un accidente de tránsito en Paraíso de Cartago.

Según dijo una de sus amigas a La Nación, Ame como le decían de cariño, nació en Suiza, pero tenía muchos años de vivir en Costa Rica, además, trabajaba como abogada en una empresa multinacional en Escazú.

“Tenía bastante tiempo de conocerla porque fuimos compañeras de estudio y cuando me enteré que había sido ella no podía creerlo. El accidente ocurrió más o menos a dos kilómetros de la casa de ella porque vivía camino a Paraíso en un residencial”, contó la muchacha, de apellido Brenes, quien prefirió no dar su nombre.

Ella también destacó que América era muy cercana a su madre y a su hermano mayor, a pesar de que este último se encontraba fuera del país por motivos de trabajo.

“Aún no sabemos bien qué le pudo haber ocurrido para terminar de esta manera estando tan joven, con su carrera y toda una vida por delante”, añadió.

LEA MÁS: Conductora muere en choque frontal en Cartago

La joven abogada de 28 años falleció la mañana de este viernes en un accidente de tránsito. (Foto suministrada por Keyna Calderón, corresponsal GN)

El percance ocurrió en el barrio El Invu, cerca del bar El Versalles, alrededor de las 4:15 a. m. Al parecer, después de chocar contra otro carro, el vehículo en el que viajaba Spichiger se estrelló contra el muro de una vivienda al borde de la carretera.

La víctima fue declarada fallecida en el sitio. El conductor del otro carro, de apellido Villachica y de 43 años, fue trasladado al hospital Max Peralta por lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al momento de los hechos, él se dirigía hacia su trabajo en San Nicolás, donde labora en una empresa de buses privada.

Ana Cerdas, una de las lugareñas, comentó que a esa hora aún se encontraban durmiendo ella y su familia, pero un fuerte estruendo los despertó.

“Uno aún dormido y pasa eso se asusta todo, a los pocos minutos se empezaron a escuchar sirenas y salimos a ver y ya vimos lo que pasó. Cuando la familia de ella llegó fue muy triste, ver incluso a uno de los parientes que se descompensó”, relató.

“En esta ruta han habido demasiado accidentes, siempre he vivido aquí por casi 40 años, los vehículos viajan a gran velocidad y a eso hay que sumarle que en las noches están viniendo a hacer piques”, dijo la vecina.

Así quedó la escena tras el aparatoso accidente. La vía fue cerrada por un par de horas. (Foto: Keyna Calderón, corresponsal GN)

En las últimas horas trascendió en medios de comunicación que la fallecida iba camino a su trabajo cuando sucedió la fatalidad, sin embargo, Gerald Aguilar, director de la Policía de Tránsito de Cartago, confirmó que la abogada viajaba desde Cartago hacia Paraíso, donde vivía.

“No había huella de frenado, se topó de frente con el otro vehículo y fue un solo golpe pero muy fuerte. La colisión se dio por invasión del carril, el punto de impacto fue casi en el centro de la vía, por lo que aún es aventurero confirmar por parte de quién fue la invasión”, explicó el oficial.