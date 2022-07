Costarricense que viajó por primera vez a México murió por aparente fuga de gas en apartamento

Una costarricense identificada como Deidamia Alfaro Sánchez de 57 años, murió el 20 de julio pasado mientras realizaba su primer viaje a México. En apariencia una supuesta fuga de monóxido de carbono en el apartamento donde se alojaba con su familia fue la causa de su muerte.

Según comentó su nuera Thara Villegas Bonilla a Telenoticias, el pasado 18 de julio salió rumbo al país azteca junto a su novio Yeikof González, su suegra Deidamia y sus padres Lorena y Denis. Los vacacionistas llegaron ese día en horas de la noche a un apartamento que alquilaron en la plataforma Airbnb y al día siguiente salieron a conocer la capital mexicana.

Al llegar en la noche nuevamente al sitio que rentaron, el papá de Villegas se acercó a su habitación y le dijo que se sentía mal y que se iba a ir a dormir. La mujer también afirmó sentirse mal y con falta de aire por lo que fueron a buscar a su mamá.

“Al llegar nos percatamos de que ella también se sentía mal y que estaba pálida, como llevé hace algún tiempo un curso de primeros auxilios, sospeché que el malestar de mi madre se debía a una falta de oxígeno por lo que la ayudé a levantarse para sacarla a la terraza a respirar un poco de aire fresco, pero cuando la estaba levantando se desmayó en mis manos”, expresó Villegas al medio televisivo.

Deidamia Alfaro, de 57 años, tica que falleció en México. Foto: Cortesía Eduardo Sánchez

Dada la situación, inmediatamente Yeikof, pareja de Villegas, fue a buscar a su mamá Deidamia a su habitación, pero al llegar la encontró sin signos vitales. Minutos después llegaron los cuerpos de socorro que sacaron a Deidamia, Lorena y Denis del edificio donde se alojaban.

Los paramédicos le indicaron a Thara Villegas que sus familiares experimentaron hipoxia cerebral, pues no tenían suficiente oxígeno que les llegara al cerebro a causa de la aparente fuga de gas. Horas después, en el centro médico donde los trasladaron, falleció Deidamia Alfaro.

“Los médicos analizaron los pulmones de mi suegra y se percataron de que habían dejado de funcionar debido a una saturación de monóxido de carbono, la misma que también presentábamos mis papás, mi novio y yo. Los médicos nos dijeron que, según lo que encontraron en el análisis de nuestros pulmones, si nos hubiéramos quedado 10 minutos más ahí habríamos muerto nosotros también”, precisó la afectada a Telenoticias.

Villegas comentó a ese medio televisivo que ante la muerte de la mamá de su novio fueron a solicitar ayuda a la Embajada de Costa Rica en México, pero lo único que les dijeron es que “no podían hacer nada, pues ellos no tenían presupuesto ni lugares para alojarlos. Tampoco tenían abogados y solo podían ofrecerles un acompañamiento que consistía en llamarlos a preguntar cómo estaban”.

Días después hicieron una nueva petición a la embajada para repatriar el cuerpo de Alfaro, pero el consulado les indicó que debían analizar una serie de criterios durante al menos 15 días para determinar si calificaba o no el retorno del cadáver.

La Cancillería le indicó a la familia de Alfaro, que podría acceder a un fondo para la repatriación del cuerpo dirigido por la Dirección General de Migración y Extranjería, sin embargo, los 15 días de análisis son parte del protocolo pues los fondos que se otorgan son públicos. (Diana Méndez.)

Cancillería brinda apoyo legal Copiado!

La Nación consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el acompañamiento que ha dado la delegación costarricense en México a la familia de Alfaro, y mencionaron de que “han brindado la asistencia que está en sus manos desde el punto de vista legal y material para apoyar a los parientes”.

“Se reunieron dos funcionarios de la misión costarricense con la familia, para orientarlos en los trámites a seguir y brindar apoyo en la logística. No obstante, como es de conocimiento, ni nuestros consulados, ni este Ministerio contamos con una partida (ni fondos) para brindar asistencia económica, ni podemos brindar asesoría legal, dado que se sale de las competencias legales de los consulados”

La Cancillería le explicó a la familia que podrían acceder a un fondo de repatriación manejado por la Dirección de Desarrollo Humano e Integración de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y que el periodo de 15 días es parte del procedimiento interno en el protocolo de retorno de un cuerpo, pues se trata de fondos públicos.

“Se le brindó la información pertinente a la familia, para que pudieran tomar las decisiones relevantes, asegurándoles que se les estaría brindando el acompañamiento en el proceso de solicitud de repatriación por medio del fondo mencionado, en caso de así requerirlo”, finalizó la entidad.

Eduardo Sánchez, pareja sentimental de Deidamia, comentó al medio La Teja que tenían ocho años de relación y un año de vivir juntos en Guayacán de Siquirres. Al parecer, la familia tuvo que reunir ¢2,5 millones para poder sacar el cuerpo de México, a esto tienen que sumarle otros servicios en suelo tico para darle sepultura. La mujer era madre de tres hijos adultos.

“Ha sido muy duro, cuando me dieron la noticia sentí que me agarraron el corazón con un triturador, pero en estos años que estuve con ella, me enseñó a luchar y a ser muy fuerte en estas circunstancias, me siento muy fortalecido, los primeros días si fueron muy duros, ahora solo quiero que ella pueda descansar en paz”, relató Sánchez al diario.

Deidamia Alfaro Sánchez y Eduardo Sánchez tenían ocho años de novios y un año de vivir juntos en Guayacán de Siquirres. Foto: Cortesía Eduardo Sánchez para LT

Se intentó contactar a los familiares de Deidamia y a los encargados de la plataforma Airbnb para ampliar detalles del caso, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.