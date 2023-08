Camionero que murió en violento choque con bus se había levantado mareado el día del accidente

Martha Oporta le pidió a su esposo, José Alexis Sandoval Alemán, que no fuera a trabajar este lunes, pues había amanecido mareado y eso le preocupaba a ella; sin embargo, este dijo sentirse mejor y decidió iniciar su jornada como siempre lo hacía.

Esa fue la última vez que Oporta vio a su amado esposo, pues “Upa”, como le decían de cariño al hombre de 48 años, falleció de forma trágica cuando el camión que manejaba chocó contra un bus en Cartago. Dicha colisión provocó un voraz incendio que acabo con la vida de Sandoval.

“En la mañana me dijo: ‘Negra, me voy a bañar, porque amanecí un poco mareado’, yo le dije que no fuera a trabajar, que se quedara en la casa, pero me dijo que ahorita se le pasaba. Se bañó y estuvo sentado un rato y me dijo que ya se le había pasado”, contó Martha a La Teja.

“Era un hombre muy trabajador, buen padre, muy buen esposo. Él trabajaba en una empresa de construcción desde hace como año y nueve meses”, agregó.

El fatal hecho ocurrió a las 3:40 p.m. de este lunes en Cartago, específicamente en de barrio El Molino, unos 700 metros al sur del colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Unas cámaras de seguridad grabaron el momento exacto del accidente y en dichos videos se observa que alguno de los vehículos irrespetó una señal de alto, lo que provocó la colisión.

Oporta contó que ellos son vecinos de San Juan de Dios de Desamparados y su esposo tenía un año y nueves meses de trabajar en una empresa constructora de esa zona. La última vez que habló con él fue a eso de las 2 p.m., cuando este le dijo que iba para Cartago por un tema de trabajo.

“Yo le dije que le fuera bien, que Dios me lo acompañara, que se cuidara, pero al final lamentablemente le ocurrió ese accidente”, añadió.

En cuanto al accidente, las autoridades aún no han confirmado qué pudo haber sucedido, pero Oporta duda mucho que este se haya dado por una imprudencia de su esposo.

“No sé realmente qué le habrá pasado, porque él era un hombre muy precavido, tenía como 24 años de manejar, siempre era muy cuidadoso, todo el tiempo manejaba su camión”.

