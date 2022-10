Autobús se sale de la carretera en cerro de la Muerte

Un autobús que iba camino hacia San José se salió de la carretera, la mañana de este domingo, en la ruta 2, cerro de la Muerte, cerca de la entrada a San Gerardo de Dota.

Por razones que se desconocen, el chofer perdió el control del vehículo y quedó a un lado de la calle.

Autoridades y fuentes en el sitio no reportaron personas afectadas. La Cruz Roja indicó no haber recibido el reporte pues no fue necesaria la atención médica de ningún pasajero.

El bus había salido la mañana del domingo de San Vito de Coto Brus.