“Negligencia es estar al cuidado de un menor y no poder prevenir que este vaya a estar en una situación de peligro, como abrir la palanca de una puerta de emergencia, como tropezar con una olla de agua caliente donde van a pelar un cerdo, como caer en una olla donde se están haciendo tamales. Si eso no es negligencia, yo no sé cómo llamarlo entonces”, expresó el médico.