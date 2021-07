Accidente en instalación de torre dejó un muerto y un herido grave en Upala

Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena hasta que agentes del OIJ llegaron al lugar. (Edgar Chinchilla)

Dos trabajadores de una empresa privada sufrieron un accidente luego de la caída de una torre en La Tigra de Pueblo Nuevo, Upala. El accidente dejó a uno de ellos fallecido en el lugar y a otro con heridas de gravedad.

El occiso fue identificado como Marlon José Rivera Membreño, de 27 años, oriundo de Managua, lo mismo que su compañero herido el cual responde al nombre de Yader Antonio Mungúía, de 32.

Ambos llegaron hace seis días al país para la instalación de la torre, unos 30 kilómetros al oeste del centro de ese cantón alajuelense.

A eso de las 9 a. m. estaban en plena labor cuando la estructura que ensamblaban para llevar Internet a las escuelas cercanas se desplomó.

Se trata de un proyecto para colocar 28 torres en ese cantón alajuelense y lugares aledaños. Esta era la octava que alistaban y su altura iba a ser de 45 metros, de los que ya tenían listos los primeros 20.

La iniciativa es auspiciada por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y busca brindar oportunidades para niños y jóvenes de zonas en las que no hay acceso a Internet y en donde las empresas comerciales no irrumpen debido a que no les resulta rentable.

Cada torre pesa aproximadamente tres toneladas. Se instalan sobre tres especies de anclas que sostienen con mecates. Las causas del accidente están en investigación pero se sospecha que las amarras cedieron.

La gravedad de Munguía obligó a su traslado de emergencia a San José. (Edgar Chinchilla)

Rivera quedó fallecido en el lugar, mientras que para el traslado de Munguía se pidió ayuda a los cuerpos de socorro y entró grave al Hospital de Upala. Luego lo trasladaron vía aérea en una avioneta privada a un hospital de San José.

Los dos trabajadores tenían dos días de estar en ese proyecto

A ambos los contrataron en Nicaragua y actualmente residían en Upala. El fallecido deja dos hijos, mientras que Munguía tiene cuatro.