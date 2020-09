El resto de los vegetales quedan con buena textura, pero de sabor no cambian demasiado. Es más: Harold McGee, el padre de la ciencia en la cocina, dice que con los vegetales no vale tanto la pena usar esta forma de cocción. En cambio, la mezcla con claras es ideal cuando hacemos un pollo o algo voluminoso. Cubrir en sal suelta un pollo requeriría tres veces más cantidad, pero al estar mezclada con la clara la podemos moldear: empezamos por la base y una pared, colocamos el pollo y terminamos de cubrir. Solo hay que tener en cuenta que la mezcla con claras se solidifica y se vuelve mucho más dura, por eso es bueno “marcar” la parte que vayamos a partir con el dorso del cuchillo antes de meterlo en el horno. Así, rompiendo por la parte frágil, podemos sacar la tapa de la costra de sal con facilidad y no tener que recurrir al martillazo.