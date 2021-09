Ser o no ser madre, derecho a tomar la decisión y ser respetada

Desde que Luisa Castillo tenía 20 años supo que no quería ser madre. Ya han pasado varios años de esa decisión, la cual reafirma con el paso del tiempo y con la que se siente totalmente plena como mujer.

El tomar esta posición frente a la maternidad, ha hecho que Luisa se haya tenido que enfrentar a distintas presiones de personas cercanas, principalmente de familiares y amigos, que siempre preguntan ¿Para cuándo el bebé?, o bien, de comentarios hirientes como “Si no es mamá, no va a conocer el amor verdadero”.

A pesar de esto, Luisa es consciente de su decisión y está segura de la misma. Para ella “La maternidad es una imposición del patriarcado. Esto debe ser una decisión única y exclusiva de la mujer, es su cuerpo y nadie puede ni debe decidir sobre él”.

“Tener hijos requiere de muchos cambios, compromisos y responsabilidades, los cuales considero que no quiero asumir, porque me siento una mujer plena como estoy, feliz y capaz de amar de muchas otras formas. Quizás suena egoísta, pero no es así. Egoísmo sería traer al mundo a personas indefensas sin ser deseadas y aún más, si no se les puede dar toda la atención, amor y cosas materiales que necesitan” enfatiza.

Actualmente, Luisa tiene una pareja con la que comparte la idea de una vida juntos, llena de amor, pero sin niños. Y, aunque ha sido un tema sensible para ambas familias, han aceptado y respetado la decisión.

“De la misma forma en que una respeta y celebra la decisión de las personas que sí desean tener hijos, así mismo, una desea que respeten la decisión de quienes decidimos no tenerlos” concluyó Castillo.

Luisa forma parte de una cantidad creciente de mujeres, en todo el mundo, que han optado por tener una vida sin hijos.

Día de la Contracepción

El 26 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Contracepción o Anticoncepción, cuyo fin es mejorar la salud sexual y reproductiva a través de la sensibilización y difusión de la información sobre sexualidad y anticoncepción, especialmente a lo que se refiere a embarazos no planificados.

Según datos de la II Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva, en Costa Rica, el 49% de los embarazos no son planificados.

Para Marianela Arias, sexóloga de Durex, estas fechas son necesarias e importantes ya que invitan a vivir una sexualidad placentera y una salud sexual reproductiva consciente, y esto se logra a partir de la anticoncepción.

Los métodos anticonceptivos como el preservativo hacen que la sexualidad destaque en placer, disfrute, conexión y no así en riesgos por ITS, embarazos no planificados o abortos peligrosos. — Marianela Arias, sexóloga de Durex

Arias señala que, por temas culturales, la maternidad se ha visto como una obligación femenina, sin embargo, con el acceso a los métodos anticonceptivos las mujeres han podido empoderarse de su cuerpo, conocer su ciclo y entender que la maternidad, o bien, el deseo de no ser madre, es una decisión, como es el caso de Luisa.

Es así como la sexualidad pasa de ser un tema meramente reproductivo a ser un asunto que se enfoca principalmente en el placer, y en segundo plano, como forma natural para la reproducción, cuando sea el momento adecuado y una decisión pensada de la mujer.