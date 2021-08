Paquetes y promociones para turistear en el Día de la Madre

Día de la madre

Para las familias que están buscando una opción diferente para regalar y celebrar a mamá en su día, les contamos que varios hoteles nacionales diseñaron promociones y paquetes especiales en marco de esta importante celebración.

AC Hotel San Jose Escazu

El AC Hotel San Jose Escazu se alió con L’Occitane para consentir a mamá en su día. El hotel lanzó un paquete para hospedarse el 14 de agosto, el cual incluye estadía, desayuno para 2 personas, early check in a las 11 a.m., late check out a las 2 p.m. y 2 gin tonic; así como un kit con una selección de productos para el cuidado de la piel como gel y crema, entre otros artículos en presentación de viaje, y un cupón de descuento para compras en línea o en tienda cortesía de L’Occitane. Precio $120 +imp. Además, el domingo 15 de agosto ofrecerá un brunch de 11 a.m. a 3 p.m. Reservaciones al 2588-4373 o a Lilliam.Nunez@marriott.com.

Costa Rica Marriott Hacienda Belén

Costa Rica Marriott Hacienda Belén ofrecerá un brunch al estilo buffet el sábado 14 y domingo 15 de agosto en su restaurante Hacienda Kitchen, donde además habrá música en vivo y las familias tendrán una sesión de fotos profesionales de 15 minutos. Algunas de las delicias que degustarán los asistentes son medallones de lomito en salsa de nueces, filete de pescado en salsa de camarones achiotados y pierna de cerdo deshuesada con chimichurri de tomates secos, así como ensaladas, pizzas, postres y mucho más. Precio por persona $48 i.i. Reservaciones al Whatsapp 8571 3020 o al 2298-0168.

Hotel Lagarta Lodge

El hotel Lagarta Lodge contará con un precio especial de $168 por persona con impuestos incluidos que incluye: hospedaje en habitación Jungle y cena a la carta para 2 personas. Este precio es válido solo en ocupación doble y para los días 12, 13, 14 y 15 agosto .

Además, durante todo el mes de agosto, ofrecerán un precio de $ 158 por persona con impuestos incluidos en hospedaje en habitación Jungle y un masaje de 50 minutos para mamá (1 por reservación). El precio es válido solo en ocupación doble. Para reservar esta opción, el hotel cuenta con el número 4070-1144.

Aloft San José

Si lo que busca es darse unas vacaciones con mamá sin salir de la ciudad, en Aloft San José podrá aprovechar un paquete que incluye estadía y desayuno para 2 personas, así como una tarjeta de regalo para una manicure spa en #SpaVidaPura. Precio: $90 +imp, disponible los fines de semana de agosto.

Además, el 15 de agosto de 11 a.m. a 2 p.m. el hotel ofrecerá un brunch con comida internacional, y recibirá a mamá con un coctel y un obsequio. Precio: ₡15.000 por persona. Información al Whatsapp 6236 7611.

Hotel Arenal Manoa

El Hotel Arenal Manoa tendrá dos precio especial en Jr Suite que consiste en $95 por persona con desayuno, almuerzo y cena incluidos. O bien, $70 por persona, por noche con desayuno incluido. Para más detalles las personas pueden comunicarse al teléfono 2479-1111 y al correo reservaciones@arenalmanoa.com

Residence Inn San José Escazú

Residence Inn San José Escazú lanzó un paquete para vacacionar con mamá, el cual contempla habitación tipo estudio, desayuno para 2 adultos y 2 niños, experiencia de cine en burbuja, early check in a las 11 a.m. y late check out a las 2 p.m., así como una pijama de regalo para mamá cortesía de la pyme nacional Experience GaG y una sangría para ella. Precio $124 +imp. Reservaciones al 2588-4373 o a Lilliam.Nunez@marriott.com.

Chachagua Rainforest Hotel & Hot Springs

Chachagua Rainforest Hotel & Hot Springs ofrece desayuno gratis para los niños; y para las mamás, un tour gratis en la reserva que esta en el hotel. Para más detalles los interesados pueden comunicarse al 4000-2026 o al correo info@chachaguarainforest.com.

Courtyard Alajuela

El hotel Courtyard Alajuela dará almuerzo gratis a mamá el domingo 15 de agosto para las familias que se hospeden la noche del sábado 14 de agosto con un paquete especial del Día de la Madre, que incluye estadía, desayuno, sangría de bienvenida para ella, early in a las 11 a.m. y late check out. Precio del paquete de hospedaje $127 +imp. Precio del almuerzo para acompañantes de mamá: adultos ₡ 14,900 i.i. niños ₡7,450. Reservaciones al 2588-4373 o a Lilliam.Nunez@marriott.com.

El Silencio Lodge

Durante todo el mes de agosto, el hotel El Silencio Lodge tendrá un paquete especial de spa, tanto para huéspedes como visitantes que incluye: 30 minutos de Body scrub, 60 minutos de un facial y postre y copa de espumante o smoothie con valor: $200.00 más impuestos. Para más detalles las personas se pueden comunicar al 4070-1100 o al correo: info@elsilenciolodge.com.

Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort

Para las mamás amantes de la música, Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort ofrece un paquete especial para la noche del 13 de agosto, el cual incluye el desayuno buffet para dos personas, un crédito de $50 en consumos de alimentos, bebidas, spa o rondas de golf, y dos entradas al exclusivo concierto del Festival de la Música BAC a realizarse esa noche.

Otra opción para consentir a mamá son los certificados que lanzó Sibö Spa en Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort, que incluyen masaje de 50 minutos -relajante o terapéutico-, mini facial, un producto body butter y copa de vino. Precio $100 i.i., disponible para compra durante agosto y canjear hasta 3 meses después de la fecha de adquisición.

Reservaciones al 2630-9000 o mhrsLosSuenosReservations@marriott.com.

Hotel Río Celeste Hideaway

El Hotel Río Celeste Hideaway tendrá una tarifa promocional para todo el mes de agosto que consiste en que desde $170 más impuestos incluyen: alojamiento en Casita Garden View, un 20% en Spa y un 15% en almuerzos en el restaurante. Está opción es válida para reservar de manera directa con el hotel: Teléfono, email, whatsapp para nacionales y residentes, mencionó Gabriela Mora, gerente general del Hotel.

Para obtener más información o reservar, los interesados se pueden comunicar al email: reservations@riocelestehideaway.com, al whatsapp: +506-6061-7193 y al número 506 2206-4000.

Westin Reserva Conchal

En Guanacaste el hotel Westin Reserva Conchal tendrá durante el mes de agosto tarifas para nacionales desde los $155 por persona por noche, bajo el sistema todo incluido. Los niños menores de 12 años se hospedan gratis en ocupación doble. Reservaciones al 2654-3446. Mientras que W Costa Rica, también en Reserva Conchal, le propone aprovechar el paquete W Escape con tarifas para nacionales desde $239 por pareja por noche con desayuno buffet incluido para 2 adultos y $50 de crédito en alimentos. Válido hasta el 31 de agosto. Niños menores de 12 años se hospedan gratis con sus padres. Reservas aquí.