MadGroup estrena herramientas para entender mejor al consumidor tico

MadGroup celebrará sus 10 años de existencia implementando una serie de herramientas que, a partir de ahora le permitirán obtener información más clara, precisa y eficiente sobre los diferentes segmentos poblacionales en Costa Rica. Todo esto se hará de cara a sus servicios de creatividad, estrategia y comunicación.

La empresa, que integra las agencias Orson, London y Madison, creó un sistema de investigación y de análisis de datos que proveerá de información de gran utilidad sobre los consumidores ticos.

Una de estas herramientas es Innersight, con la que se tomarán muestras de personas de sectores de la población habitualmente ignorados para los análisis de comportamiento de mercado. Los resultados permitirán “ponerle rostro” a la información que se captura y, posteriormente, enlazar estos datos con promociones, lanzamiento de productos o inclusive segmentación de publicidad.

“En nuestra industria tomamos decisiones con base en información y tendencias generales de grandes audiencias o grupos de personas. Esto nos ha impedido conectarnos y conocer a profundidad la realidad de las personas de cada segmento de nuestra población. Por eso en MadGroup vamos a poner a disposición de nuestras marcas InnerSight, nuestra nueva herramienta de información que le pondrá cara a los consumidores costarricenses, conociendo sus hogares, familias, motivaciones e intereses, así como las marcas, entretenimiento y medios que consumen. Podremos tener un retrato real de cómo viven las personas y cómo cambian en el tiempo sus patrones de consumo”, dice Pablo Silva, uno de los cuatro socios del grupo.

Por otro lado, InnerSight estará integrada con la segunda herramienta que MadGroup está estrenando: PersonAlytics. Su principal objetivo será unificar toda la información de consumo de contenidos del grupo para identificar las mejores fórmulas que las marcas pueden utilizar para alcanzar sus objetivos comerciales, segmentando el análisis no solamente por variables sociodemográficas sino también por características de personalidad y motivaciones asignadas a los buyer persona de cada ejecución.

Ambas herramientas forman parte de Sherlock, el nuevo sistema operativo de MadGroup que integra el talento, los métodos, herramientas y procesos al servicio de sus clientes.

Resultados a corto plazo

A inicios del 2024, Mad Group incorporará las nuevas herramientas a los procesos de planeación, ejecución y análisis de estrategias, brindando insumos únicos que aporten diferenciación y profundidad a sus marcas.

“Con la implementación de Sherlock, abriremos los ojos a nueva información y datos que ampliarán nuestro criterio y conocimiento para tomar las mejores decisiones para nuestros clientes.”, agrega Silva.

La implementación de las nuevas herramientas traerá también crecimiento, con la incorporación de nuevos profesionales especializados de diferentes ramas para sus departamentos de Investigación, Planeamiento, Medios, Operaciones y Creatividad, entre otros.

Un grupo cimentado en cuatro principios

La estrategia y trabajo día a día de MadGroup está regida por cuatro principios. En primera instancia, desde su fundación los socios han puesto a la gente primero. Esto quiere decir que el bienestar de los colaboradores se protege en cada decisión de negocio para propiciar un espacio de trabajo motive a las personas y a los equipos.

La creatividad es el motor de los negocios. De esta manera desde la estrategia se implementan ideas poderosas que generan emociones y, a la vez, contribuyen a que el negocio de los clientes crezca con resultados medibles.

El tercer pilar es Work Hard & Be Nice que es un filtro para asegurar que cada persona trabajará en un ambiente saludable y seguro. Esta práctica ha permeado en los más de 120 colaboradores actualmente en la empresa.

Por último, el cuarto pilar Are you MAD enough? nos ha hecho impulsar una cultura de innovación que permea sus métodos, herramientas y las estrategias comerciales que se les da a los clientes para que tengan una ventaja competitiva.

Cimentados en estos cuatro pilares y lanzando nuevas e innovadoras herramientas MadGroup celebra a lo grande su décimo aniversario.

