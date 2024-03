“Cambiemos la regla”, una campaña por la justicia menstrual y la dignidad

Con o sin alas, ultradelgada, nocturna, reutilizable, tampones, copas y hasta calzones... el pasillo de cuidado personal es un sitio que la mayoría de mujeres solemos visitar una vez al mes. Ahí nos quedamos unos cuantos minutos eligiendo entre toda esa variedad disponible, sea que tengamos una marca favorita o que nos decidamos por una nueva para probar, lo cierto es que se trata de un acto tan cotidiano que muy pocas veces nos preguntamos ¿qué pasaría si no tuviéramos la posibilidad de comprar toallas?

Lamentablemente esta sí es la realidad para muchas niñas, adolescentes y mujeres, que no tienen acceso a estos productos, abriendo aún más la brecha de la desigualdad y la pobreza, puesto que esta carencia les impide asistir a clases en el caso de las niñas y adolescentes, y a muchas mujeres no les permite salir a trabajar.

Con el objetivo de crear conciencia sobre la falta de productos menstruales de niñas y adolescentes en Costa Rica, Walmart y Kimberly-Clark - a través de su marca Kotex® -, se unieron con la organización Nosotras Women Connecting para lanzar la campaña “Cambiemos la regla”.

(Alexander Otarola)

Esta iniciativa tiene como meta la recaudación de estos artículos para entregarlos a través de diferentes organizaciones sociales que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las personas podrán realizar sus donaciones entre el 21 de marzo y el 28 de abril en las 14 tiendas Walmart del país, donde encontrarán espacios de recolección debidamente señalados. Los productos pueden adquirirse directamente en el punto de venta o traerlos desde su casa.

Según Nosotras Women Connecting, en Costa Rica una niña o adolescente puede llegar a faltar hasta 40 días lectivos al año por falta de recursos y acceso a estos productos debido a los altos costos, la desinformación y los tabúes, lo cual pone en riesgo su educación y desarrollo.

“Esta campaña busca romper las barreras que limitan el acceso a la salud menstrual y con esto colaborar para que muchas niñas y adolescentes que no cuentan con los medios económicos para gestionar su menstruación, no interrumpan sus estudios y actividades habituales. Invitamos a todas las personas a donar para juntos cambiar la realidad de miles de mujeres del país”, comentó Mónica Elizondo, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart Costa Rica.

Además de ser uno de los centros recolectores, Walmart realizó una donación de más de 76 mil unidades de toallas sanitarias de su marca privada Equate. Se espera recolectar un millón de productos menstruales para donar 4 mil kits semestrales.

(Alexander Otarola)

Marysela Zamora, directora ejecutiva de Nosotras Women Connecting y quien desde el 2023 trabaja en este tema, también hizo un llamado para que más personas sean parte de esta iniciativa: “instamos a la población costarricense, a la empresa privada y a todos los sectores a unirse a esta gran recolecta que busca darle dignidad a la población femenina durante sus periodos menstruales. Sabemos que alrededor de 80 mil niñas, adolescentes y mujeres no pueden ir a las escuelas o a trabajar en sus días de menstruación por no contar con lo suficiente. Soñamos con un mundo donde no exista la pobreza menstrual, donde ellas puedan cumplir su plan de vida y nada las detenga”.

Por su parte, Juan Felipe Ojeda, director de Mercadeo de Cuidado Personal en Kimberly-Clark Latinoamérica Norte, comentó que la marca Kotex® se une de manera proactiva a esta campaña aportando 120 mil unidades entre toallas sanitarias y protectores diarios, con el fin de sumar esfuerzos y empoderar a las mujeres para que nunca se detengan y persigan sus sueños, así como educar a la sociedad sobre algo tan normal como lo es la menstruación.

“Confiamos que esta unión de esfuerzos en Costa Rica, permitirá derribar mitos en torno al periodo y a que más jóvenes tengan acceso a productos para gestionar su higiene menstrual y continúen con sus estudios en un ambiente inclusivo, en línea con nuestro propósito de brindar un mejor cuidado para un mundo mejor”, señaló Ojeda.

Las donaciones también pueden ser entregadas en las 44 sucursales de Grupo Mutual y la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED), ubicada en La Sabana. Otra empresa que se unió a esta causa es Coca – Cola, que hará una recolecta entres sus colaboradores en Costa Rica y Panamá.