Lo ví por primera vez en un anuncio de ventas por Internet. Me llamó la atención, pero no me atreví a pedir uno, primero le pregunté a mis amigas si lo habían probado. Poco después una de ellas me dijo que le encantaba y que me lo recomendaba, por lo que lo incluí en mi lista de próximas compras y decidí averiguar un poco más sobre cómo funciona realmente el famoso rodillo facial que se ha puesto de moda.