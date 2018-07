Pero lo que ocurrió esa tarde, según mi recuerdo de chiquillo, fue… (¡caramba, me cuesta encontrar un adjetivo adecuado!) ¡brutal!, digamos. Como si lo hecho por el “cerro” la víspera no hubiera sido suficiente para alardear con su poderío, lo que presencié ese día me lleva a afirmar que nunca he visto una demostración de tanta fuerza de la naturaleza.