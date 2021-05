“Es una bendición, pero también es algo estresante. La semana pasada no vendí nada, esta semana está durísima porque pagan hasta el viernes. Hay semanas que me va muy bien y otras no tanto. Lo que he ganado ha sido para apoyar en los gastos de la casa y comprar ingredientes para los nuevos pedidos; el negocio da para mantenerlo, pero no para lujos”,afirmó.