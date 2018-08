“Pero en serio, metámonos. Ahí tengo una platilla que está sin hacer nada, además, estos meses el bitcoin ha estado subiendo un montón. De hecho, en el corto plazo da un porcentaje mayor al que cualquier banco podría darnos, quizá no tanto como para irnos a España pero mínimo para ir a Jacó ”, terminó, riéndose de su propia propuesta, pero el resto queríamos saber más. El tema de las criptomonedas acabaría de manera tajante con el debate sobre si el Arsenal le alcanzaba para llegar a la Champions League (no le alcanzó) y nos puso a conversar sobre algo de lo que no sabíamos nada.