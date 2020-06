No se quedaba quieto. Aturdida por el pirula, una de mis primas le arrebataba la cuchara y él seguía con las palmas de las manos, los dedos, los pies y cualquier cosa que diera salida al ritmo, la cadencia y la sonoridad que traía en su ADN, hasta que mi tío Noé le asestaba un coscorrón y le quitaba el plato, el vaso, los cubiertos y cuanto objeto quedara a su alcance, pues no tardaría en convertirlo en notas musicales. Entonces, a falta de “instrumentos”, imitaba con su garganta el sonido del bajo eléctrico, bum, bum, bum. Por cierto, le salían a la perfección esos tonos graves que emergen de la orquesta en un salón de baile, y se dejan oír a kilómetros de distancia. En fin, como a mi primillo Javier (Barboza Herrera) no había modo de calmarle el tequio, lo mandaban a dormir.