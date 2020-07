De aquella tarde lejana y única conservo, como dije, un recuerdo de plástico, un cuadro de negativo que nunca he llevado a imprimir. La foto fue tomada antes de que Celia entrara al escenario y pasó algo curioso: al colocarme a su lado traté de pasarle el brazo sobre los hombros y su asistente me frenó: “¡sin abrazarla, así es más elegante!”. Aunque no entendí el argumento obedecí.