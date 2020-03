La pegazón que tiene Juli conmigo, en parte es mi culpa. Aunque es algo que a la vez me enorgullece. Cuando ella estaba recién nacida, yo me vi toda la serie de Luis Miguel en Netflix y la relación del Sol de México con su madre no solo agravó mi depresión posparto, sino que también me ablandó el corazón. Yo necesitaba ser así de tierna con mi propio sol.