No hay que caminar un largo rato por la concentración huelguista en La Sabana para escuchar comentarios de desaprobación sobre los controles. “Unidos hacemos la fuerza. Esto depende de nosotros, no de las cabezas del país, no de los pacos, no de los ricos. No nos pueden decir nada. Recuerden eso”, le dice un hombre de camisa sin mangas a un grupo de personas que se protegía con sombrillas debajo de la estatua de León Cortés. “Si llevamos semanas aquí no podemos ceder, no podemos parar aunque nos tiren gases”, les dice.