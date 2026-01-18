Revista Dominical

¿Se extinguieron las banderas, calcomanías y comparsas en campañas políticas? Así ha cambiado nuestro entusiasmo electoral

Es cada vez menos común ver carros con banderas o calcomanías, a falta de 15 días para las elecciones, parece que el tipo perdió el entusiasmo por las campañas políticas, ¿o quizás no es así?

Por Roger Bolaños Vargas

Hubo alguna época en que las campañas políticas se vivían como una fiesta, los colores brotaban por las calles, la gente ponía banderas en sus casas, carros, comercios y hasta en sus mascotas. No era extraño ver un barrio en el que un vecino era “mariachi” y su colindante era “perico”; aunque alguna vez eso desataba una discusión, era cosa de la temporada y rara vez pasaba a más. Pero ahora, la identificación partidaria está en peligro de extinción... Al menos si juzgamos por los signos externos.








Campañas políticasPolíticaElecciones 2026
Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

