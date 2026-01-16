Editorial

Editorial: Miedo en campaña electoral: expresar una opinión política dejó de ser seguro

Hoy, muchos ciudadanos callan para protegerse de posibles represalias laborales o contra familiares, de hostigamiento en redes sociales o hasta de violencia física. Defender la democracia no es solo garantizar papeletas y conteos transparentes, sino proteger el derecho a expresarse, debatir y participar sin angustia.

Banderas, campañas políticas del pasado en Costa Rica
Fotos de los días previos a las elecciones de 2010, 2014 y 2018. Eran más las banderas de diversos colores partidarios y también más el entusiasmo y la ausencia de miedo para expresar preferencias políticas. (Fotocompisición Archivo LN/Archivo LN)







