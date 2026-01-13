Diego Bravo recibe fuerte amenaza tras realizar comentario en cuenta de Laura Fernández: esto pasó

Diego Bravo no suele opinar de política, pero hizo una excepción ante una situación que le parece preocupante.

El influencer Diego Bravo recibió una fuerte amenaza luego de realizar un comentario en el perfil de Laura Fernández, candidata presidencial por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), en Instagram.

Bravo expuso su inconformidad, luego de que Fernández o algún miembro de su equipo eliminaran un comentario crítico que se realizó en la cuenta de la política.

Lo comentado por Bravo tiene relación con el caso de la periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos, quien dejó un mensaje contra la candidata del chavismo. A Villalobos le borraron su comentario y le restringieron la posibilidad de interactuar con el perfil de Laura Fernández en Instagram.

Diego Bravo dijo sobre el comentario que le borraron: “No insulté, no amenacé, no falté el respeto; simplemente opiné. Ahora, yo decidí hacerlo público porque me parece realmente grave que una persona que pretende gobernar un país elimine conversaciones que no le gustan”.

La situación no quedó ahí. Tras exponer lo sucedido, Bravo recibió un hostil mensaje de parte de una cuenta anónima, en el que se le indicaba lo siguiente: “Pronto vas a aparecer en la sección de Sucesos”.

Diego Bravo recibió una amenaza tras denunciar que le eliminaron un comentario del perfil de Laura Fernández

Al recibir esta amenaza, el influencer encendió las alarmas y enfatizó en que, más allá de ser un caso puntual o una situación que le afecta solo a él, es el reflejo de una coyuntura violenta que debe preocupar al país.

“Este tipo de mensajes no son casualidad, son intimidación, y aquí es justamente donde dejo de hablar de mí, porque si hoy una opinión genera silencio y luego miedo, entonces ¿mañana qué sigue?”, reflexionó.

“Y es que no importa si usted está de acuerdo conmigo o no. No importa cuál sea su ideología política, lo que sí importa es que nadie tenga que pensar dos veces antes de opinar por temor”, agregó.

Finalmente, Diego Bravo afirmó que, ante este ambiente de censura, el mensaje está claro: hay que salir a votar.

“Recuerden esto, un país se defiende cuando la gente no se calla, pero tampoco se deja intimidar. Opinar no es un delito y votar es un deber”, concluyó.