Periodista afirma que Laura Fernández borró su comentario: ‘está censurando al que le comente algo que no le guste’

Johanna Villalobos dice que comentó un video del perfil de Instagram de la candidata chavista en el que le reclamó la acción de bloquear a creadores de contenido como Mia Fink

Por Fernanda Matarrita Chaves
Johanna Villalobos y Laura Fernández
Johanna Villalobos expueso en su cuenta de Instagram que Laura Fernández eliminó un comentario que hizo reclamándole por bloquear a la creadora de contenido Mia Fink. (Archivo/Archivo)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

