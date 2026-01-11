Periodista afirma que Laura Fernández borró su comentario: ‘está censurando al que le comente algo que no le guste’

Johanna Villalobos expueso en su cuenta de Instagram que Laura Fernández eliminó un comentario que hizo reclamándole por bloquear a la creadora de contenido Mia Fink.

La periodista y creadora de contenido, Johanna Villalobos, expuso en su cuenta de Instagram, en la que es seguida por 123.000 usuarios, que la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSSO), Laura Fernández, o un miembro de su equipo, borró un comentario que hizo en su perfil y que con ello restringió su cuenta en Instagram.

“Laura Fernández me restringió mi perfil de Instagram y eliminó mi comentario en su perfil. Si la crítica le molesta en Instagram, la rendición de cuentas, ¿cómo va a ser?“, escribió Villalobos en una historia de esa red social.

Villalobos dio a conocer la situación el sábado 10 de enero, dos días después de que la activista Mia Fink contara que su cuenta de Instagram había sido bloqueada en el perfil de la candidata chavista, luego de que la joven publicara mensajes críticos sobre la decisión de la postulante de no participar en varios debates.

La Nación consultó a Villalobos por lo ocurrido y respondió que después de lo expuesto por Mia Fink, ella puso un comentario en el primer video fijado en el Instagram de Laura Fernández. Según la periodista, en el mensaje le escribió que por qué bloquea creadores de contenido.

La periodista Johanna Villalobos expuso que su comentario fue borrado de la cuenta de Laura Fernández. Asegura que esta es la segunda vez que ocurre. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Cuenta que posterior a dejar ese comentario, una “cantidad de personas, que no son creadores de contenido” le contaron que desde la cuenta de Fernández continúan “borrando gente” todos los días luego de comentarle que “vaya a debates” y de cuestionarle por eliminar personas de su perfil de Instagram.

“Mi comentario tenía como un día y sumaba 1.500 likes, entonces no creo que sea ella (quien borra comentarios directamente), sino su equipo que está súper mal asesorado, quienes lo eliminaron. Lo de Mia me parece aún peor porque la bloquearon, a mí no llegaron a bloquearme tal vez porque estoy acostumbrada a ‘hacerles desastres’ y a sacar noticias de ella”, comentó la creadora de contenido, quien afirma que esta es la segunda vez que le borran un comentario en la cuenta de Laura Fernández.

Villalobos agregó que estas acciones le parecen una completa irresponsabilidad y que le preocupa lo que vaya a pasar en las elecciones.

“Y cómo la gente viendo estas cosas no se ponen a pensar un poquito en lo mal que se está comportando (la candidata) antes de unas elecciones”, dijo.

La periodista añadió que Fernández “está censurando a todo aquel que le comente algo que a ella no le guste”. Para la comunicadora, esto representa un síntoma de inseguridad política.

“Así han empezado gobiernos autoritarios”, aseveró.

La Nación envió consultas al equipo de prensa de la campaña de Laura Fernández para conocer a qué se debe que eliminen comentarios, tal y como expuso Johanna Villalobos. El encargado respondió que va a realizar la gestión.