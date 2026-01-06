Laura Fernández declina asistir a uno de los debates de TV

La ausencia de Laura Fernández, candidata oficialista, fue confirmada esta noche por el director de OPA, Douglas Sánchez.

La candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, declinó asistir al debate organizado por el medio de televisión ¡OPA!, según anunció esta noche su director, Douglas Sánchez.

Según el periodista, desde el 29 de setiembre pasado se envió la invitación al debate presidencial a ocho candidatos. Explicó que en noviembre, la campaña de Fernández descartó asistir por un “conflicto en la agenda”.

Añadió que posteriormente la candidata de Pueblo Soberano lo llamó para confirmar que sí asistiría, alegando una “confusión”. No obstante, a la reunión con los equipos de campaña no se presentó ningún representante del PPSO.

Según relató el director de ¡OPA!, el 27 de diciembre —cuando la promoción del debate ya estaba al aire— el PPSO comunicó que Fernández finalmente no asistiría, alegando un “compromiso previamente agendado”.

“No pasa nada, están los quieren estar. Cada candidato y candidata sabrán. Ellos son los que quieren ser presidentes, no nosotros”, dijo Sánchez durante el programa El Octavo Mandamiento.

Sánchez dijo que comprendía que por “estrategia” algunos candidatos punteros no asistan a todos los debates.

El copresentador del programa, Jorge Obando, criticó fuertemente la decisión de Fernández: “Si usted tiene una empresa y quiere contratar un gerente, usted no lo contrata sin una entrevista. Es improbable, para mí tiene que llevar una coherencia (...) A mí sí me molesta, porque como costarricense quiero escuchar a todos y quiero ser sensato a lo hora de elegir y estas cosas me dejan un mal sabor de boca", dijo.

La candidata chavista ha sido blanco de críticas de otros aspirantes por sus ausencias en los debates.

En el debate participarán siete candidatos presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista).

El evento se realizará el próximo domingo 18 de enero a las 6:30 p. m.