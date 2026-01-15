UCR denuncia amenazas y violencia verbal contra comunicadores de sus medios

La Universidad de Costa Rica (UCR) denunció este martes la existencia de llamadas telefónicas, amenazas y expresiones de violencia verbal dirigidas contra personas trabajadoras de sus medios de comunicación, hechos que la institución calificó como inaceptables y contrarios a la tradición democrática del país.

En un pronunciamiento emitido por la Rectoría, la UCR expresó su “más enérgico repudio” ante estas acciones, ocurridas en el contexto del proceso electoral y que, según la institución, se desarrolla en un ambiente de creciente polarización, confrontación y tensiones sociales.

La casa de estudios no detalló de qué trataron las amenazas ni hacia quienes específicamente se dirigieron. La UCR cuenta con tres medios de comunicación: el Semanario Universidad, las Radioemisoras y canal Quince.

“La Universidad de Costa Rica es, por esencia y por mandato histórico, un espacio plural de estudio, reflexión, pensamiento crítico y libre circulación de ideas. La diversidad de enfoques, opiniones y visiones del mundo no solo es legítima, sino constitutiva de la vida universitaria y de su aporte al país", dice el comunicado de la UCR.

“El disenso y el debate informado fortalecen la democracia; lo que la erosiona es la intimidación, el irrespeto y la normalización de la agresión como forma de interacción política”, señaló el rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, en el comunicado.

Desde la Rectoría, la Universidad hizo un llamado firme a la ciudadanía y a los actores políticos a preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad de pensamiento, y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, la defensa del pensamiento crítico y la institucionalidad democrática.

Finalmente, la UCR instó a reducir la violencia en el discurso público y a cuidar la palabra como una responsabilidad colectiva, especialmente durante el proceso electoral, al que calificó como una oportunidad para reafirmar la convivencia democrática mediante un voto libre, informado y pacífico.