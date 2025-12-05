Estudiantes denuncian que decana de Derecho de la UCR bloquea convocatoria a asamblea, pese a solicitudes con firmas

La decana de la Facultad de Derecho, Marcela Moreno, fue reelecta en agosto del 2025.

La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) y representantes estudiantiles ante la Asamblea de Facultad denunciaron que la decana de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Marcela Moreno, mantiene bloqueada la convocatoria a una Asamblea de Facultad, pese a que el grupo ha presentado tres solicitudes formales respaldadas por firmas de estudiantes y docentes con derecho a voto.

En una carta pública titulada “La crisis democrática en la Facultad de Derecho de la UCR”, los firmantes aseguran que, desde el 31 de octubre de 2025, han solicitado reiteradamente la convocatoria, sin que supuestamente la decanatura haya cumplido con el plazo de diez días hábiles que establece el Estatuto Orgánico.

La carta suscrita por la Asociación de Estudiantes señala que en esa Asamblea pretenden abordar la falta de acreditación de la carrera de Derecho en la sede Rodrigo Facio, la situación del amplio interinazgo docente y falta de paridad de género, y el futuro de los consultorios jurídicos.

“El 20 de noviembre, mediante la resolución FD-2533-2025, la Decanatura comunicó la suspensión indefinida de dicha convocatoria para solicitar un criterio a la Oficina Jurídica”, cuestiona el documento. Los estudiantes califican la decisión como una señal de “impacto directo en la dinámica democrática que debería regir nuestra Facultad de Derecho”.

“La reactivación del procedimiento se comunicará oportunamente, una vez que se cuente con dicho criterio, por lo que el trámite correspondiente se encuentra formalmente suspendido”, dice Moreno en esa resolución del 20 de noviembre de la que La Nación tiene copia.

La Asamblea de Facultad es el máximo órgano de carrera. Se compone de profesores y estudiantes.

La Nación intentó contactar a la decana por vía telefónica, mensajes de texto y a su correo electrónico, además se copió a la Oficina de Comunicación Institucional de la UCR. Al momento de publicación, no se obtuvo respuesta.

Tres solicitudes, tres rechazos

Los representantes señalan que han entregado la petición en tres ocasiones cumpliendo con el mínimo de firmantes requerido. Sin embargo, la decana ha rechazado todos los intentos.

“La decana se ha escudado en argumentos normativos e inusitadamente formalistas. Ha llegado, incluso, al absurdo de pedir que las firmas se hagan con lapicero, ¡únicamente!, de tinta azul”, señala la carta, que también subraya que tales requisitos no figuran en el artículo 83 del Estatuto Orgánico.

Nicholas von Morgenland, asambleísta estudiantil y uno de los firmantes del documento, afirmó que la decana “no ha convocado” a pesar de que los estudiantes “han cumplido todos los requisitos”. Según él, los rechazos se han basado en argumentos sucesivos: “primero respondió que nosotros firmamos con el dedo… en WhatsApp”, luego pidió firmas físicas, después “que tenía que ser firmado y hasta pidió lapicero azul”.

Según relata, cuando finalmente cumplieron todas las exigencias formales, asegura que la decana envió una circular en la que “dice que la va a postergar indefinidamente (la convocatoria de la Asamblea), cosa que ella no puede hacer”.

Consultado sobre las razones detrás de la negativa, Von Morgenland afirmó: “Si le soy franco, es porque no le conviene”.

Añadió que los temas incluidos en la agenda son precisamente los que han generado cuestionamientos a la gestión: acreditación de la carrera, manejo de las inundaciones, cambios en el plan de estudios, interinazgo y paridad de género. “Son cosas que francamente no le convienen”, reiteró.

La denuncia de la AED fue elevada ante el Consejo Universitario (CU), máximo órgano de la UCR, en la sesión de este jueves 4 de diciembre. Esta fue leída por Fernando Orlich, representante estudiantil en ese órgano.

Tras su intervención, la presidenta del CU, Patricia Fumero, mostró su apoyo: “Ha sido un problema que ya tiene varios años y que sigue irresuelto”.

‘La Facultad está en un caos’

Jonathan Alfaro, también representante estudiantil y coautor de la carta, explicó que la situación se agravó tras la reelección de la decana en agosto.

Según Alfaro, después del proceso electoral “salieron a relucir una serie de irregularidades… que han ocurrido en la Facultad de Derecho”, entre ellas problemas académicos que afectan a decenas de estudiantes: “hay cientos de estudiantes que no han podido graduarse a pesar de que terminaron todos los cursos, ¿por qué? Porque no les aprobaron las tesis y nadie las lee. Es un caos”, dijo el estudiante.

También criticó la prolongación de la virtualidad tras las inundaciones en el edificio: “Mandó a la virtualidad cuando se dio cuenta que estábamos organizándonos… y ya mandó hace poco un comunicado diciendo que verano también es virtual, a pesar de que ya no está lloviendo”.

La decana de Derecho determinó cerrar el segundo semestre del 2025 virtual, debido a las constantes inundaciones. (Cortesía./Cortesía)

Los representantes estudiantiles señalan que la decana Marcela Moreno supuestamente incumplió varias de las promesas con las que había llegado al cargo en su primer periodo.

Entre ellas, mencionan especialmente el compromiso de retomar y completar el proceso de acreditación internacional de la carrera, el cual —según indicaron— “lo detuvo en seco” pese a que ya venía avanzado desde la administración anterior. Según los estudiantes, esta y otras situaciones han generado preocupación porque contrastan con los compromisos académicos y de gestión que la decana había presentado como parte de su oferta inicial.

Los firmantes afirman que el proceso de solicitud de Asamblea ha requerido un esfuerzo extraordinario: “Estudiantes y profesores han tenido que coordinarse a lo largo del país, desplazarse a distintas provincias y superar las dificultades propias de la virtualidad”.

La carta concluye con un llamado a la organización estudiantil: “Sin Asamblea no hay democracia”.