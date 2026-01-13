Política

DIS usó dos pantallazos de WhatsApp para denunciar presunta amenaza de muerte contra Rodrigo Chaves

La Fiscalía General recibió la denuncia este martes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas

Este martes, la Fiscalía General recibió una denuncia formulada por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, contra la activista Stella Chinchilla Mora por presunta tentativa de homicidio contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge TorresDISChinchilla MoraRodrigo Chaves amenaza de muerte
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.