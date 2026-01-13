DIS usó dos pantallazos de WhatsApp para denunciar presunta amenaza de muerte contra Rodrigo Chaves

Torres acudió a interponer la denuncia luego de que la Dirección recibió información confidencial sobre supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.
Estos son los pantallazos de las conversaciones en la red de mensajería rápida que utilizó Torres para interponer la denuncia.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.