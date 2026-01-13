DIS usó dos pantallazos de WhatsApp para denunciar presunta amenaza de muerte contra Rodrigo Chaves

Este martes, la Fiscalía General recibió una denuncia formulada por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, contra la activista Stella Chinchilla Mora por presunta tentativa de homicidio contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

Torres acudió a interponer la denuncia luego de que la Dirección recibió información confidencial sobre supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

Estos son los pantallazos de las conversaciones en la red de mensajería rápida que utilizó Torres para interponer la denuncia.

Estos son los pantallazos aportados en el expediente donde se denuncia un presunto plan para atentar contra el presidente Rodrigo Chaves. La señalada es la activista Stella Chinchilla. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)