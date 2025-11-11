El País

Encuesta: ciudadanos críticos de Rodrigo Chaves se autocensuran en redes sociales por temor a represalias en su trabajo o la vida cotidiana

La preocupación sobre la libertad de expresión en Costa Rica es mayor en mujeres que hombres

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Encuesta: 7 de cada 10 costarricenses perciben amenazas contra la libertad de expresión; la autocensura crece entre quienes se oponen al Gobierno. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo/La Nación. (alonso tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
libertad de expresiónencuestaprolediucr
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.