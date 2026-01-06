Álvaro Ramos sobre el PANI y su hija: ‘Se cerró un expediente, pero quedó una herida en la familia y en Mariana’

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, reaccionó tras el archivo de la causa del PANI por las palabras de su hija contra el presidente Rodrigo Chaves.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, declaró este martes que el gobierno y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dejaron una herida en su familia, aun después de cerrar la investigación abierta por las críticas de su hija menor de edad contra el mandatario Rodrigo Chaves.

“Yo agradezco a todas las personas, miles, que se solidarizaron con Mariana y con nuestra familia en esas horas oscuras. Se cerró un expediente, pero quedó una herida en la familia, quedó una herida en Mariana. No es justo. Se sembró el miedo en miles de familias“, dijo Ramos en un video difundido por su campaña.

El PANI abrió la expediente después de que, en diciembre, circuló en redes sociales un video en el que la niña da discurso contra Rodrigo Chaves en un acto de campaña de Ramos.

En la actividad, ella dice: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador".

Tras estas palabras, la presidenta del PANI, Kennly Garza Sánchez, confirmó que abrió una investigación preliminar al respecto. Sin embargo, hoy el Patronato confirmó que archivó la causa, sin explicar los motivos.

Ramos sostuvo que no responsabiliza al personal técnico del PANI que actuó dentro de sus funciones, pero cuestionó a quienes, desde el poder, pretenden utilizar las instituciones para intimidar o silenciar a las personas. En su criterio, ese tipo de prácticas son inaceptables y no deben repetirse en una democracia.

“Cuenten con mi compromiso absoluto de que, en nuestro gobierno, vamos a respetar, vamos a dialogar, vamos a dejar que la gente opine con total libertad, porque esto que nos pasó a nosotros no puedo ocurrir nunca más, nunca más callar a un niño o niña, nunca más. Lo que sí debe haber es libertad para todos y todas los costarricenses”, finalizó Ramos.

Figuras políticas, como Ariel Robles, Claudia Dobles y la expresidenta Laura Chinchilla, cuestionaron que el PANI use su institución con fines políticos mientras persisten problemáticas graves que afectan a la niñez.

Otros candidatos también cuestionaron el actuar del PANI: Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana; Claudio Alpízar de Esperanza Nacional; y Walter Hernández, del partido Justicia Social Costarricense.