Claudia Dobles se solidariza con Álvaro Ramos tras decisión del PANI por video de su hija: ‘Basta ya de meter miedo’

Claudia Dobles, candidata presidencial de Agenda Ciudadana, cuestionó la decisión del PANI sobre la hija de Álvaro Ramos.

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, se solidarizó con Álvaro Ramos, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abriera una investigación preliminar por la difusión de un video en el que la hija del verdiblanco critica al presidente Rodrigo Chaves, durante un acto de campaña.

“Es impresionante y a mí me parece que es indignante, como ciudadana, que se instrumentalice la institucionalidad para intentar atacar a un candidato presidencial en medio de unas elecciones", dijo Dobles en un video difundido en redes sociales.

La candidata hizo un fuerte llamado: “Basta ya, basta ya de instrumentalizar a las instituciones y usarlas como armas políticas. Basta ya de meter miedo, basta ya de la politiquería".

Dobles criticó que el PANI se enfoque en este caso, cuando “Costa Rica tiene grandes retos con respecto a los menores de edad y a las personas jóvenes que el Patronato debería estar atendiendo y no en una campaña política”.

En el video, la hija de Ramos dijo: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montana a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador".

Por este video, PANI abrió procedimiento al candidato Álvaro Ramos

El Patronato indicó que el proceso busca determinar si existió una eventual vulneración de derechos de la persona menor de edad. Agregó que se notificará a Ramos y a su esposa para que se presenten a audiencias.

La hija de Ramos también declaró: “Depende de nosotros, los liberacionistas, hoy estar pie diciendo: ‘somos liberacionistas, vamos a derrotar al mal y vamos a ganar para tener el país queremos”.

Dobles es la segunda figura política que cuestiona el actuar del Patronato Nacional de la Infancia. Durante la tarde, la expresidenta Laura Chinchilla criticó con dureza esta decisión, al considerar que se “ha llegado muy lejos”. Chinchilla expresó su indignación y calificó como intolerable la instrumentalización de menores con fines políticos.