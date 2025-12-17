Ariel Robles cuestiona a Rodrigo Chaves por afectar a Álvaro Ramos debido a video de hija: ‘Verse intimidado por una niña revela un problema grave de ego’

El diputado y aspirante presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, cuestionó la decisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de abrir una investigación preliminar tras la difusión de un video en el que la hija menor de edad de Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), critica al presidente Rodrigo Chaves.

“Me parece inaceptable que hoy el PANI abra una investigación contra la hija de Álvaro Ramos por unas declaraciones emitidas en el marco de una actividad política en la que acompañaba a su padre”, afirmó Robles en un mensaje divulgado este 16 de diciembre.

“Tendría que tener uno problemas bastante graves de ego, Don Rodrigo Chaves, si usted se ve amenazado, se siente intimidado por el discurso de una niña o le causa dolor o molestia al discurso de una niña; realmente es lamentable”, expresó el político.

El legislador sostuvo que la institucionalidad pública no debe utilizarse para amedrentar o perseguir y rechazó que se involucre a hijos e hijas de personas que participan en política.

“Nunca debemos aceptar que se toque algo tan profundo y tan importante como los hijos o las hijas de quienes estamos participando en política”, agregó.

A su juicio, el presidente “no distingue que quienes estamos en política somos los actores con los que se debe debatir, nunca los hijos y las hijas de los candidatos o de los adversarios políticos”.

Añadió que resulta “lamentable e inaceptable” que se recurra a instituciones públicas “como instrumento” en medio del contexto electoral.

El diputado comparó el caso con otros episodios que, según dijo, evidencian un uso indebido de la institucionalidad para presionar a adversarios políticos y expresó su solidaridad con Álvaro Ramos, aspirante presidencial del PLN.

Álvaro Ramos aspirante del PLN (izq.) y Ariel Robles, del Frente Amplio. Fotografía: (La Naci/Canva)

Antecedentes y reacciones

La apertura de la investigación preliminar por parte del PANI generó reacciones en distintos sectores políticos.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, cuestionó públicamente la decisión de la institución y afirmó que la situación “ha llegado muy lejos”.

En un video difundido en redes sociales, Chinchilla expresó su “profunda indignación” y criticó que el PANI concentre esfuerzos en este caso mientras —según señaló— persisten graves problemáticas que afectan a la niñez y la adolescencia en el país.

También, la candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, manifestó su respaldo a Ramos.

“Es impresionante y me parece indignante, como ciudadana, que se instrumentalice la institucionalidad para intentar atacar a un candidato presidencial en medio de unas elecciones”, dijo Dobles en un video divulgado en redes sociales.

El PANI informó este martes que abrió una investigación preliminar tras la circulación del video, sin detallar públicamente los alcances del proceso.