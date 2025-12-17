El País

Ariel Robles cuestiona a Rodrigo Chaves por afectar a Álvaro Ramos debido a video de hija: ‘Verse intimidado por una niña revela un problema grave de ego’

Aspirante presidencial calificó de inaceptable que el PANI investigue el video en que la hija del candidato Álvaro Ramos critica al presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Ariel Robles sobre Pani







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo ChavesAriel RoblesPANI investigaciónÁlvaro RamosHija de candidato PLN
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.