Política

Candidatos reaccionan a investigación del PANI por video de hija de Álvaro Ramos: ‘Ante asesinatos de niños menores de 12 años, no ha dicho ni hecho nada’

Acusan al PANI de instrumentalizar la institución con fines políticos-electorales

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Candidatos presidenciales
Aspirantes presidenciales reaccionaron a la investigación del PANI por la difusión de un video en el que aparece una persona menor de edad durante un acto político. (La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PANIElecciones 2026Álvaro RamosKennly Garza Sánchez
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.