Candidatos reaccionan a investigación del PANI por video de hija de Álvaro Ramos: ‘Ante asesinatos de niños menores de 12 años, no ha dicho ni hecho nada’

Aspirantes presidenciales reaccionaron a la investigación del PANI por la difusión de un video en el que aparece una persona menor de edad durante un acto político.

Los candidatos presidenciales acusaron al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de instrumentalizar la institucionalidad con fines políticos-electorales tras la apertura de una investigación preliminar por la difusión de un video en el que la hija menor de edad del aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, critica al mandatario Rodrigo Chaves al señalar que Costa Rica está en peligro “con un presidente que es un dictador”.

Según alegó la presidenta del PANI, Kennly Garza Sánchez, el procedimiento se abrió tras múltiples denuncias.

Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó el actuar del Patronato y lo contrastó con otros casos. Señaló que, ante asesinatos de niños menores de 12 años en Costa Rica, “el PANI no ha dicho ni hecho nada”.

Hidalgo añadió que la institución tampoco “ha servido” para agilizar los procesos de adopción y la calificó como ineficiente para proteger a los niños y a las familias que lo necesitan. Además, consideró que la situación no era relevante, pues la menor estaba acompañada de su padre, y calificó la investigación como “absurda”, con “razones claramente politiqueras”.

Claudio Alpízar, candidato de Esperanza Nacional (PEN), afirmó que las instituciones públicas bajo el gobierno de Rodrigo Chaves actúan de forma selectiva en los casos que les competen.

Indicó que el Patronato llamó a Ramos a una audiencia, pero “guardó silencio —ni un dedo levantó— ante casos muchísimo más delicados”, como cuando, según dijo, Chaves pidió que le regalaran una niña o cuando se valió de otra menor para invocar al “jaguar” en un acto de clara beligerancia política.

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, criticó que se instrumentalice la institucionalidad como un arma política para atacar a un candidato en medio del proceso electoral, según expresó en un video difundido en redes sociales.

Dobles lamentó que el PANI se concentre en este caso cuando el país enfrenta grandes retos en materia de niñez y adolescencia, “que el Patronato debería estar atendiendo y no en una campaña política”.

Por su parte, Ariel Robles, candidato del Frente Amplio (FA), también cuestionó la decisión de la institución y señaló al presidente Rodrigo Chaves por tener “bastantes problemas de ego” al verse, a su criterio, amenazado por el discurso de una niña. “Es realmente lamentable”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El legislador sostuvo, además, que la institucionalidad pública no debe utilizarse para amedrentar o perseguir, y rechazó que se involucre a hijos e hijas de personas que participan en política.

El candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, y su esposa, Cristie Castro, solicitaron este miércoles públicamente detener la reproducción del video en el que aparece su hija.

En una declaración conjunta, la pareja expresó su indignación por el uso del PANI en su contra.

Otra reacción

La apertura de la investigación preliminar por parte del PANI generó reacciones en distintos sectores políticos.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, cuestionó públicamente la decisión de la institución y afirmó que la situación “ha llegado muy lejos”.

En un video difundido en redes sociales, Chinchilla expresó su “profunda indignación” y criticó que el PANI concentre esfuerzos en este caso mientras —según señaló— persisten graves problemáticas que afectan a la niñez y la adolescencia en el país.