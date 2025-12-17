Álvaro Ramos y su esposa piden frenar difusión de video de su hija y fustigan el uso del PANI para golpear a su familia

Álvaro Ramos solicitó frenar la difusión del video de su hija y cuestionó este miércoles la investigación preliminar abierta por el PANI tras la circulación del material en redes sociales. Fotografía:

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, y su esposa, Cristie Castro, solicitaron este miércoles públicamente detener la reproducción del video en el que aparece su hija mayor criticando al presidente Rodrigo Chaves. El matrimonio se pronunció luego de que, el martes, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les abrió un procedimiento administrativo.

En una declaración conjunta, la pareja explicó el contexto en el que se produjo el mensaje de la menor y expresó su indignación por el uso de mecanismos institucionales de protección infantil en este caso.

“El mensaje de nuestra hija se convirtió en un video que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación. El video no fue publicado por nosotros como padres, ni con nuestra ayuda en ninguna red pública. Se viralizó por acción de terceros”, expresaron Ramos y Castro.

Añadieron que la intervención de la niña ocurrió el miércoles 10 de diciembre, de forma “espontánea, con alegría, sin guion ni coacción”, durante una reunión privada en una vivienda. La madre indicó que no estuvo presente en el momento por motivos laborales.

Ramos y Castro expresaron además su indignación por lo que consideran un uso abusivo del PANI para golpear a una familia.

“Estamos indignados de que se abuse de los mecanismos válidos de protección de la niñez en riesgo, con pretextos para convertirlos en golpes a las familias y peor aún, a la imagen de una niña que tiene toda la capacidad de elaborar su propio mensaje”, declaró la pareja.

Libertad de expresión y redes sociales

La pareja manifestó su respaldo a la libertad de expresión, tanto de adultos como de niños, y aseguró que en su familia se promueve el pensamiento crítico en los temas que interesan a sus hijas.

No obstante, señalaron que el problema no radica en la expresión en sí, sino en lo que calificaron como un entorno digital “tóxico y destructivo”, que favorece el acoso y obliga a extremar precauciones, especialmente cuando se trata de personas menores de edad.

En ese contexto, hicieron un llamado directo a los actores sociales y a los medios de comunicación para que cesen la reproducción del video, con el fin de proteger a su hija.

Indicaron que, pese a ello, seguirán colaborando con el proceso institucional, al considerar que el bienestar de sus hijas está por encima de cualquier otra consideración.

Finalmente, la pareja informó que no se referirá más al tema de forma pública y solicitó que esa decisión sea respetada. “Estamos muy orgullosos de nuestras amadas niñas”, concluye la declaración.

La reacción de Ramos y Castro se produce un día después de que el caso generara fuertes críticas y reclamos, incluidas aquellas de figuras como el diputado de Frente Amplio y aspirante presidencial, Ariel Robles, la expresidenta Laura Chinchilla y la candidata presidencial Claudia Dobles, quienes cuestionaron la actuación del PANI en este caso.