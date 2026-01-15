José Aguilar Berrocal precisa: ‘el cambio climático existe, pero esa narrativa catastrófica, alarmista no es correcta’

José Aguilar Berrocal es candidato presidencial del Partido Avanza y habló sobre su posición sobre el cambio climático.

José Aguilar Berrocal, candidato del partido Avanza, publicó un video en sus redes sociales para referirse a su posición acerca del cambio climático. Estas declaraciones se dan después de una publicación de La Nación sobre su opinión respecto del cambio climático.

En el video, compartido en su red social Instagram, indicó que dar una respuesta de un tema complejo en 30 segundos (como en una entrevista) era difícil, pero sí cree en el cambio climático.

Esto se aleja de lo dicho en la entrevista, cuando afirmó que veía el fenómeno con escepticismo, pues había "visto literatura muy contundente que cuestiona las afirmaciones del cambio climático de científicos de la más alta seriedad en Europa. Entonces, la verdad, creo que es un debate que todavía está en ciernes y tengo escepticismo sobre el cambio climático”.

En el video no hace mención de dicha literatura ni de los científicos a los que se refería, pero afina su posición: “Creemos que el cambio climático existe, pero esa narrativa catastrófica, alarmista nos parece que no es correcta”.

‘No aportamos a la problemática, somos receptores’

Aguilar Berrocal hizo referencia en su video a la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (EDGAR, por sus siglas en inglés) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

“Costa Rica representa el 0,03% de las emisiones totales de efecto invernadero al año y de estas emisiones del dióxido de carbono representan el 0,2% global. Es decir, nosotros no estamos aportando a esa problemática, sino que somos receptores de esa problemática”, dijo en el video.

Por esta razón, el candidato dijo que se enfocará en “problemas urgentes reales del país”: seguridad, infraestructura, educación, pensiones, conectividad “no pueden ser desatendidos por una narrativa alarmista, catastrófica”.

El candidato señaló que el desarrollo sostenible debe entenderse a través de tres variables: ambiental, social y económica.

“Hay que tener un balance. Estas visiones a veces extremistas ambientales que dejan de atender la necesidad de poder crear desarrollo y empleo, que le dan a la gente bienestar y sustento y le ayudan a la economía del país a progresar no nos parecen correctas. Tiene que haber un balance y una posibilidad de que se generen fuentes de empleo”, destacó.

En su video, el candidato no dio detalles de cómo integraría las tres variables en una eventual agenda de gobierno.