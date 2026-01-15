Elecciones 2026: ¿qué piensan los candidatos sobre el cambio climático y qué proponen?

El cambio climático se caracteriza por cambios en la temperatura y en los patrones de lluvia y sequía, entre otras condiciones. Las propuestas sobre este tema fueron analizadas de cara a las elecciones del 1.° de febrero.

¿Qué piensan los 20 candidatos a las elecciones presidenciales del 2026 sobre el cambio climático?

Esta fue una de las áreas que La Nación abordó en una entrevista sobre los temas principales del país. Se les preguntó: ¿cree en los efectos del cambio climático?, ¿qué podría hacer Costa Rica para atenuarlos?

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define este fenómeno como un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables.

Diferentes estudios han mostrado su impacto en Costa Rica, tanto en el ambiente como en la salud.

Estas son las respuestas de los candidatos, según el orden que tienen asignado en la papeleta presidencial:

Walter Hernández Juárez (Partido Justicia Social Costarricense)

Según el candidato, Costa Rica es uno de los países que más ha hecho en temas de cambio climático. “El 25% del territorio es parque nacional o zona protegida. Estamos tratando de ir variando el parque automotor de hidrocarburos a electricidad. Tenemos que proteger arduamente el tema de que hay ciertos sectores que pretenden explotar el petróleo que tenemos y la verdad es que el petróleo tiene sus días o sus años contados.

“Sí consideraría seriamente temas como el gas. El tema de Crucitas (zona que registra extracción ilegal de oro) requiere un estudio técnico que nos diga si es mejor cerrarlo o explotarlo. Si ese fuera el caso, no tendría inconveniente en que se explotara”.

Luz Mary Alpízar Loaiza (Partido Progreso Social Democrático)

La ingeniera química Luz Mary Alpízar reconoce el impacto del cambio climático y rememoró que fue la primera presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Cambio Climático de Costa Rica. Señaló que este grupo fue “un compromiso que tuvo Costa Rica con el Acuerdo de París y donde diferentes sectores llegábamos y hablábamos de este tema”.

“Propongo un plan nacional de adaptación de infraestructura (puentes, carreteras y drenajes) y políticas más amplias que la sola descarbonización”, aseveró.

Boris Molina Acevedo (Partido Unión Costarricense Democrática)

“Centroamérica y Costa Rica, particularmente, tienen un reto con el cambio climático que es significativo y que tenemos que darle pronta solución. Y la forma de hacerlo es saber que está; saber que tenemos que adaptarnos, que no podemos combatirlo”, declaró Boris Molina ante consulta de La Nación.

“Y la forma más clara es no haciendo, por ejemplo, construcciones que a corto plazo van a estar en un problema de cambio climático significativo y nos van a meter en problemas más graves.

“Debemos tener la creatividad para poder adaptarnos a esa situación del cambio, dando mejores oportunidades de trabajo y mejores condiciones, sobre todo de vida, a las personas, para que puedan ir adaptándose a esos cambios sin necesidad de verse afectados”, señaló.

Natalia Díaz Quintana (Partido Unidos Podemos)

La exministra de la Presidencia respondió directamente: “sí”, cuando se le consultó si cree en el impacto del cambio climático.

“Hay que planificar mejor. Aquí tienen que meterse de lleno no solamente el Gobierno Central, sino también la CNE (Comisión Nacional de Emergencias), el IMN (Instituto Meteorológico Nacional) y el Minae (Ministerio de Ambiente y Energía).

“Tiene que existir una articulación permanente a largo plazo que monitoree cómo está afectando a los ciudadanos, ya vemos las inundaciones cuando llueve”, aseveró.

Fernando Zamora Castellanos (Partido Nueva Generación)

Fernando Zamora declaró que, ante los impactos del cambio climático, el país tiene que ejecutar dos líneas de acción: un plan de cobertura boscosa y una estrategia de la infraestructura para enfrentar la hostilidad de la naturaleza.

“En realidad, el tema del desafío global del cambio climático es algo en lo que esta pequeña tierra de más de 51.000 km cuadrados poco puede hacer en relación con lo que hacen otros países, pero por lo menos nosotros sí tenemos que hacer nuestra tarea, que va en esas dos líneas de acción”, indicó.

Marco Rodríguez Badilla (Partido Esperanza y Libertad)

“Por supuesto que creo en los efectos del cambio climático, el que no los vea, pues sería muy ciego”, dijo Marco Rodríguez, sobre la realidad de este fenómeno.

“Entendemos, por ejemplo, el reto que tiene Puntarenas en los próximos 15 años, sabemos que el centro va a estar totalmente inundado y es una realidad nacional.

“Lo primero, comprometernos con los acuerdos internacionales de sostenibilidad y ambiente. Debemos hacernos lo suficientemente grandes a nivel de gestión y participación en organismos internacionales para hacer conciencia sobre los industrializados”, propuso.

David Hernández Brenes (Partido de la Clase Trabajadora)

Este educador, de 38 años, reseñó los impactos del calentamiento global, el derretimiento de los polos, la muerte de especies, el desplazamiento de poblaciones y la reducción de recursos. “Por supuesto que es una realidad”, dijo.

“En Costa Rica, lo que tiene que haber es una planificación económica con la que se puede invertir más en energías limpias, en procesos de un consumo menor de carne y ese tipo de cosas que lleven a, precisamente, bajar el calentamiento global y que haya mundo para la futura generación”, dijo,

Ana Virginia Calzada Miranda (Centro Democrático y Social)

“Por supuesto que sí” creo en el cambio climático, declaró la exmagistrada en una conversación con este diario.

“Lo que se nos ha dicho durante mucho tiempo: cuidemos el ambiente, sembremos árboles”, señaló entre sus planteamientos.

“Tenemos la gran bendición de un clima excepcional. Y ve, San José, por ejemplo, en todas las provincias, no hay árboles. Arboricemos las ciudades.

“Yo tuve una experiencia en Medellín, que a mí me encantó. En Medellín lograron bajar dos puntos la temperatura con solo arborizar la ciudad. Tenemos que reciclar, tenemos que arborizar, tenemos que cuidar las montañas, tenemos que cuidar el ambiente”, manifestó.

Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana)

La arquitecta y ex primera dama sostuvo que los impactos del cambio climático se enfrentan desde hace años y ahora son más evidentes y con eventos climáticos cada vez más agresivos.

“Nosotros (el gobierno anterior) habíamos dejado dos herramientas que son muy importantes para poderlos atender. Uno es el Plan Nacional de Descarbonización y el otro es el Plan Nacional de Adaptación.

“Es decir, los mecanismos existen, las políticas públicas existen, esas políticas públicas generaban herramientas de financiamiento. Esos mecanismos permiten acciones concretas a nivel de dónde tiene que estar la inversión pública y lo que hay que hacer es retomarlos y ejecutarlos en conjunto con los gobiernos locales”, planteó.

Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República)

A pesar de múltiples solicitudes, Fabricio Alvarado se negó a concederle una entrevista a La Nación.

No obstante, su plan de gobierno plantea ejercer una política ambiental que fomente la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en condiciones que permitan su adaptación al cambio climático.

Propone unir a Costa Rica a un gran proyecto global para la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y la producción de energías limpias, como el hidrógeno verde. También sugiere la creación de un programa nacional de infraestructura sanitaria resiliente, que adapte los centros de salud al cambio climático y las emergencias naturales.

Ronny Castillo González (Partido Aquí Costa Rica Manda)

Ronny Castillo se declara creyente de los impactos del cambio climático y agrega que el país tiene deudas pendientes en materia ambiental.

“Está el tema de la gestión de los ríos y de las aguas. Tenemos otra tarea pendiente en el tema agrícola: existen algunos químicos que son altamente utilizados en la agricultura costarricense, que son prohibidos por muchísimas legislaciones del mundo y creo que Costa Rica, al menos en esas dos cosas, tiene que actualizarse”, aseveró.

Eli Feinzaig Mitz (Partido Liberal Progresista)

“No sabía que era una religión. Por supuesto que creo (en el cambio climático), porque veo los efectos”, declaró Feinzaig ante consultas de La Nación.

“Tenemos en nuestro plan de gobierno varias propuestas para incorporar criterios de resiliencia ante el cambio climático en el diseño y construcción de la obra pública en infraestructura de transporte, escuelas, hospitales, puertos, etcétera.

“También tenemos un plan para impulsar la adopción gradual de la electrificación de la flota vehicular que ya está en camino”, comentó.

Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano)

Ante la negativa de ser entrevistada por La Nación, este medio consultó el plan de gobierno de la exministra de Planificación, donde se habla de los efectos del cambio climático.

Se cita que, para el 2030, el parque vehicular eléctrico podría superar las 100.000 unidades y que el pago electrónico en buses y trenes abarcará 3.500 unidades en el 2027.

Se menciona que es necesario promover prácticas de infraestructura resilientes y sostenibles para las construcciones en aras de minimizar los impactos ambientales. En esa misma línea, aboga por proyectos de infraestructura verde y financiamiento para obras municipales.

José Aguilar Berrocal (Partido Avanza)

Aguilar Berrocal es el único de los candidatos entrevistados que se declara escéptico en materia de cambio climático.

“He visto literatura muy heterogénea, una literatura que lo afirma categóricamente y otra literatura muy seria que lo desmiente. En este momento, hay que tener la posibilidad de poder adaptar el país a condiciones climáticas extremas, como, por ejemplo, inundaciones o sequías, dependiendo de cuál sea la afectación del fenómeno particular.

“Pero he visto literatura muy contundente que cuestiona las afirmaciones del cambio climático de científicos de la más alta seriedad en Europa. Entonces, la verdad, creo que es un debate que todavía está en ciernes y tengo escepticismo sobre el cambio climático”, admitió.

Claudio Alpízar Otoya (Partido Esperanza Nacional)

El politólogo Claudio Alpízar sostiene que el cambio climático es evidente y que Costa Rica ya fue pionera en políticas ambientales. No obstante, advierte sobre la necesidad de acelerar la transición desde combustibles fósiles hacia energías limpias.

“Se requiere modernizar el transporte público con buses y trenes eléctricos, renovar flotillas y hacer más agresiva la política de descarbonización”, propuso.

Álvaro Ramos Chaves (Partido Liberación Nacional)

“Sí, claro. Creo que Costa Rica ya ha hecho mucho, y en gobiernos liberacionistas”, manifestó el aspirante verdiblanco ante la consulta sobre si cree en el impacto del cambio climático y sus propuestas para enfrentarlo.

“Los parques nacionales fueron una iniciativa liberacionista, los procesos de reforestación fueron iniciativa liberacionista, incluyendo programas como el pago de oxígeno por reforestar, que provocó que muchos finqueros que antes hubieran dicho ‘por qué voy a sembrar bosque’, ahora lo hacen con entusiasmo y ahora siembran árboles y reciben paga por haberlo hecho.

“Mucho de esto es tener un poco de creatividad e imaginación alrededor de todos estos modelos, que no es solo como sembrar árboles porque los han obligado a hacerlo, sino cómo hacerlo y que los incentivos sean los correctos”, señaló.

Douglas Caamaño Quirós (Partido Alianza Costa Rica Primero)

Sin responder sí o no ante la consulta de si cree en el impacto del cambio climático, el comerciante Douglas Caamaño dijo que el país debe atender los problemas de los ticos relacionados con ese tema. Por ejemplo, mencionó a aquellos que están siendo desahuciados o que les están quitando sus propiedades “porque la línea costera se corrió”.

Luis Amador Jiménez (Partido Integración Nacional)

“El cambio climático uno lo ve. Uno se da cuenta cómo las condiciones climáticas cambian de un año al otro, de una década a la otra”, declaró el exministro de Transportes, Luis Amador, ante la consulta.

“Esto no debemos de abordarlo como cambio climático, sino como la vulnerabilidad que tenemos y la resiliencia que hay que incrementar en la infraestructura pública. Hay que tratar de bajar la vulnerabilidad; ocupamos infraestructura pública resiliente, ordenar el territorio y prohibir la construcción en las zonas que se inundan, que se deslizan”, indicó.

Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio)

“Sí creo en el cambio climático”, aseveró sin rodeos el frenteamplista Ariel Robles.

“Costa Rica debe liderar en materia internacional la discusión sobre cambio climático y a partir de ese liderazgo poder acercar fondos. La región (Centroamérica) es una de las más impactadas y Costa Rica tiene el liderazgo suficiente para fomentar una discusión internacional para que los países que más contribuyen a las afectaciones por cambio climático, a partir de la contaminación que generan, puedan al mismo tiempo contribuir a financiar aquellos países como Costa Rica, que viven sus mayores efectos.

“Creemos que la variable ambiental debe estar incluida en toda la planificación estructural del Estado y, finalmente fortalecer tanto dentro del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) como el Minae (Ministerio de Ambiente y Energía) toda la política en materia ambiental sobre cambio climático y que se despolitice las direcciones de cambio climático para que puedan ser más eficientes y hacer con respaldo técnico su trabajo”, comentó Robles.

Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Partido Unidad Social Cristiana)

El sancarleño y analista de políticas públicas, Juan Carlos Hidalgo, cree en el impacto del cambio climático, aunque estima que la huella costarricense en esa materia es muy pequeña.

“El tamaño de Costa Rica es ínfimo y producimos el 0,002% de las emisiones globales de CO2. O sea, nosotros no vamos a detener el cambio climático; eso depende de China, de Estados Unidos, de Europa, de las grandes economías.

“Pero sí, tenemos que movernos hacia la descarbonización de una manera ordenada. Hay que ir a la electrificación de la flota vehicular, pero debemos tener una discusión de dónde va a salir la electricidad.

“La tasa de crecimiento de la demanda de electricidad, si continúa estable por los próximos 25 años, va a requerir que dupliquemos la generación eléctrica de aquí al 2050. Por eso es que es tan necesaria la apertura eléctrica.

“Y, por otro lado, necesitamos políticas de mitigación de daños. Necesitamos que haya fuerte inversión en aquellas zonas que son vulnerables al cambio climático, alrededor de las costas y de los cauces de los ríos”, planteó.