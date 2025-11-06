El País

Cambio climático aumentó la temperatura promedio en Costa Rica: estos son los principales hallazgos del Lancet Countdown

Informe ‘Lancet Countdown’ evalúa el impacto del cambio climático y sus efectos sobre la salud de las personas

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Guanacaste, Playas
El cambio climático se mide no solo en las temperaturas, sino también en olas de calor e impacto de incendios forestales. Esto también afecta directamente nuestra salud. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lancet CountdownCambio climáticoCambio climático y salud
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.