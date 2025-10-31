Ciencia

Lo que revela el nuevo informe climático global pone al planeta en máxima alerta: 22 de los 34 ‘signos vitales’ están en rojo

Científicos alertan sobre el riesgo de un efecto invernadero permanente si no se actúa a tiempo frente al calentamiento global

Por O Globo / Brasil / GDA
Informe advierte sobre un colapso ambiental global si no se aplican políticas climáticas urgentes y sostenidas.
Informe advierte sobre un colapso ambiental global si no se aplican políticas climáticas urgentes y sostenidas. (Canva/Canva)







notas iaJGGTierraplanetacrisis climáticacambio climáticoEstado del Clima
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

